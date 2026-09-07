Wydad Athletic Club telah memutuskan sikapnya terkait penyerang muda asal Benin, Junior Olagbaji, setelah masa uji coba yang dijalaninya bersama tim utama.

Menurut situs Maroko "Le360 Sport", Wydad memutuskan untuk mengontrak pemain yang berhasil meyakinkan tim teknik klub berjuluk Merah itu selama masa uji coba yang dijalaninya di pemusatan latihan klub di kota Agadir.

Menurut sumber resmi, Olagbaji mendapatkan kepercayaan tim teknik yang dipimpin pelatih asal Portugal, Paulo Sergio Brito, yang bersama para asistennya telah menilai kualitas teknik dan fisik pemain tersebut, sebelum memberikan lampu hijau kepada manajemen klub untuk merampungkan proses kontrak dengannya.

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Sumber yang sama menegaskan bahwa manajemen klub berjuluk Benteng Merah itu telah mencapai kesepakatan untuk menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan pemain asal Benin tersebut.

Klub berjuluk Merah itu direncanakan akan merampungkan berbagai proses administratif terkait transfer ini, sebagai persiapan untuk mengumumkan kontrak dengan pemain tersebut secara resmi dalam sebuah transfer mengejutkan di bursa transfer musim panas.