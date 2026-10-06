Jamie Carragher, legenda Liverpool, menuntut hukuman yang lebih berat untuk Manchester City, serta kepergian pemilik klub tersebut dengan segera.

Menurut surat kabar "The Sun", Jamie Carragher menyerukan agar para pemilik klub Manchester City dipaksa pergi, dan menuntut klub tersebut dihukum hingga lima tahun.

Legenda Liverpool itu meyakini bahwa hukuman larangan selama satu musim tidak akan cukup menyusul putusan mengejutkan terhadap raksasa Inggris tersebut.

Sebuah komisi independen telah menyatakan klub Manchester City bersalah melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap aturan keuangan selama sembilan tahun, dan komisi tersebut menyimpulkan bahwa klub itu menyembunyikan lebih dari 830 juta pound sterling pendanaan melalui pengaturan sponsor "fiktif" antara tahun 2009 dan 2018.

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Klub Manchester City dengan tegas membantah melakukan pelanggaran apa pun, dan telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan hingga proses tersebut selesai, dengan sejumlah kemungkinan hukuman yang tersedia.

Namun Carragher meyakini bahwa hukuman akhir apa pun harus berlangsung selama beberapa musim alih-alih hanya menghukum City dengan pengurangan poin besar untuk satu kali saja.

Dalam pernyataannya di program "The Overlap Fan Debate" yang dipersembahkan oleh "Sky Bet", ia berkata: "Saya pikir jika orang-orang membicarakan pengurangan 80 poin atau 100 poin, itu hanya berarti lebih dari satu musim yang membuat Anda terdegradasi lalu kembali lagi."

Sebagian pemain akan pergi

Ia melanjutkan: "Saya pikir sebagian pemain akan pergi, tetapi saya pikir sebagian dari mereka akan berkata: Saya bisa menanggung itu selama setahun. Hal itu juga membangun hubungan dengan para suporter, dan ia akan dipandang sangat positif."

Ia melanjutkan: "Tetapi saya pikir hal ini harus berlangsung dalam waktu yang lama. Saya pikir hukumannya harus berlangsung selama beberapa tahun, dari tiga hingga lima tahun, dan setelah itu para pemain akan beralih ke fase lain."

Carragher juga mempertanyakan bagaimana City mampu mempertahankan bintang-bintang terbesarnya jika hukuman tersebut memberikan kerugian besar terhadap pendapatan klub.

Ia menambahkan: "Tetapi kemudian muncul sisi finansial, bagaimana mereka bisa menanggung gaji para pemain tersebut jika mereka tidak memiliki dana dari Liga Premier Inggris?"

Ia menambahkan: "Jika mereka harus membayar semua uang itu, dan Anda hanya bisa membelanjakan uang yang mereka hasilkan, maka mereka harus mematuhi hal itu sekarang."

Kemudian Carragher mengarahkan kritiknya kepada manajemen klub Manchester City, termasuk pemiliknya Sheikh Mansour dan ketua dewan direksi Khaldoon Al Mubarak.

Mantan bek Inggris itu mempertanyakan bagaimana para suporter dan pemain secara umum bisa mempercayai mereka yang mengelola klub jika putusan bersalah terhadap City dikukuhkan meskipun ada banding.

Ia berkata: "Saya tidak tahu bagaimana para pemilik bisa melanjutkan. Bagaimana Anda bisa mempercayai mereka jika terbukti bersalah atas hal ini?"

Ia menambahkan: "Masalahnya terletak pada kekhawatiran saya bahwa hal ini tidak akan menjadi seperti berikut: jika mereka kalah dalam banding, baiklah, ya, kami akan melangkah maju, kami akan menerima hukuman kami."

Ia melanjutkan: "Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka salah dalam hal ini, dan mereka akan selalu mengatakan bahwa kami diperlakukan tidak adil, ini adalah sebuah lelucon, baik dari Liga Premier Inggris sendiri maupun dari berbagai pihak."

Ia melanjutkan: "Dan saya pikir mereka akan terus mengulur waktu, dan saya pikir hal itu akan menyeret sepak bola ke titik terendah."

Ia melanjutkan: "Hampir-hampir hal ini perlu diselesaikan demi sepak bola, tetapi juga demi Manchester City dan para suporternya untuk melewati fase ini, dan saya tidak yakin mereka akan pernah bisa melewati masalah ini bersama orang-orang tersebut."

Reputasi para pemain hebat Manchester City

Namun Carragher menegaskan bahwa skandal keuangan yang menimpa City tidak seharusnya dibiarkan menghancurkan reputasi para pemain hebat yang meraih kesuksesan luar biasa klub tersebut di atas lapangan.

Ia berkata: "Saya selalu merasa bahwa mereka bersalah, mereka telah memanipulasi catatan, mereka telah curang, gelar-gelar harus dicabut dari mereka, tetapi ketika saya memikirkannya dengan cara yang saya pikirkan, saya tidak bisa mengubah pandangan saya terhadap para pemain secara individu."

Carragher menjelaskan: "Seandainya saya berada di posisi Kevin De Bruyne atau David Silva atau Vincent Kompany, saya pasti akan sangat marah pada klub karena orang-orang akan melakukan percakapan ini."

Ia menambahkan: "Saya tidak serta-merta setuju dengan hal itu karena saya memandang seorang pemain secara individu, saya masih memikirkan Kevin De Bruyne saat ia melepaskan tembakan-tembakan itu dengan kaki kanannya, dan saya pikir hal ini tidak ada kaitannya dengan pemilik klub."

Di sisi lain, manajemen klub bersikeras atas tidak bersalahnya mereka sepanjang kasus ini, dan klub kini berjuang untuk membatalkan hasil temuan komisi. Carragher mengakui bahwa ia memahami alasan mengapa banyak suporter City tetap mendukung orang-orang yang mengubah klub mereka menjadi kekuatan yang dominan.

Ia berkata: "Saya merasa kasihan terhadap mereka karena mereka adalah orang-orang yang telah mengubah klub sepak bola mereka secara total dari sisi apa yang mereka lihat di atas lapangan, dan meraih gelar-gelar."

Ia melanjutkan: "Mereka ini seperti para penguasa besar yang kuat dari sebuah negara-bangsa, dan mereka berkata: 'Kami bertekad, saya katakan kepada kalian, mereka salah dalam hal ini.'"

Ia melanjutkan: "Hal ini seperti, Anda tahu, orang-orang penting ini, orang-orang ini, para suporter ini mungkin memandang mereka dengan kagum dan sangat mencintai mereka, karena apa yang telah mereka berikan untuk klub sepak bola mereka. Mereka sangat terdepan dalam hal ini."

Carragher menutup: "Saya hampir merasa, dalam beberapa hal, bahwa sangat sulit bagi para suporter City untuk tidak mengatakan hal itu, dan untuk berpegang padanya selama mungkin."