Juan Fran Funes, direktur teknik Malaga, meluapkan kemarahannya terhadap wasit usai timnya menelan kekalahan telak dari Real Madrid dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Santiago Bernabeu" pada pekan ketiga La Liga.

Meski mengakui keunggulan Real Madrid di atas lapangan, pelatih Malaga itu melontarkan kritik tajam kepada wasit, menganggap bahwa keputusan-keputusannya condong menguntungkan tuan rumah dalam menghitung pelanggaran.

Funes berkata dalam konferensi pers usai laga: "Anda merasa bahwa jika Anda meniup pemain Real Madrid, akan dinyatakan sebagai pelanggaran, sementara bagi kami tidak ada pelanggaran yang dinyatakan kecuali jika ada darah."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa timnya tidak mendapatkan standar yang sama dalam menghitung benturan, sembari menyebut bahwa wasit menunjukkan "kemudahan yang lebih besar" dalam meniup peluitnya demi keuntungan Real Madrid dibandingkan dengan apa yang terjadi pada para pemain Malaga, hal yang memicu ketidakpuasan tim pelatih setelah laga berakhir.

Di sisi lain, Jose Mourinho menolak untuk masuk ke dalam perdebatan soal wasit, dan ketika ditanya tentang pernyataan Funes, ia hanya memberikan jawaban singkat dengan berkata: "Hal itu tidak layak untuk dikomentari", menutup pintu bagi segala perdebatan media setelah kemenangan besar tersebut.

Real Madrid praktis telah memastikan kemenangan dalam setengah jam pertama, setelah Jude Bellingham mencetak gol, kemudian gol bunuh diri dari kiper Malaga Alfonso Herrero, lalu Kylian Mbappe, sebelum Arda Guler menutup empat gol tersebut pada waktu tambahan, sehingga tim Kerajaan itu melanjutkan awal sempurna mereka di La Liga dengan meraih tiga kemenangan beruntun.

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