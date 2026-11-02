43 tahun silam, pada malam yang masih terukir dalam ingatan para pendukung Barcelona dengan darah, kemarahan, dan kartu merah, Aston Villa menuliskan babak kontroversial atas kerugian Blaugrana.

Dan hari ini, sejarah kembali mempertemukan dua raksasa itu di Liga Champions Eropa, dalam duel yang mengingatkan kembali pada salah satu pertandingan Piala Super paling menegangkan sepanjang sejarah.

Barcelona dan Aston Villa akan bertemu besok Selasa di Stadion Camp Nou, 46 tahun setelah "pertempuran Villa Park" yang terkenal, dalam sebuah laga yang membawa warisan sejarah kaya yang melampaui sekadar tiga poin.

Malam berdarah di Birmingham

"Mundo Deportivo" menceritakan kisah yang bermula pada 26 Januari 1983, ketika kedua tim bertemu pada leg kedua Piala Super Eropa, yang kala itu digelar dengan sistem kandang dan tandang antara juara Piala Eropa dan juara Piala Winners.

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Barcelona telah menang pada leg pertama di Camp Nou dengan skor 1-0 lewat gol Marcos Alonso, meski bintang barunya Diego Armando Maradona absen karena hepatitis, tetapi laga leg kedua di Villa Park berubah menjadi pertempuran yang sesungguhnya.

Aston Villa, juara Eropa pada 1982 setelah mengalahkan Bayern Munich lewat gol Peter Withe di final Rotterdam, adalah tim yang lebih mengandalkan kekuatan fisik dan keganasan ketimbang keterampilan, dan pada malam itu, Barcelona membayar mahal.

Setelah sodokan siku yang disengaja dari Withe ke arah bek legendaris Barcelona Migueli yang diabaikan oleh wasit Belgia Alexis Ponnet, "Tarzan" tetap melanjutkan permainan dengan kaus yang berlumuran darah dan luka dalam di bibirnya yang membutuhkan jahitan medis, dalam momen yang mengukuhkan legenda kesetiaannya setelah ia bermain di final Basel 1979 dengan tulang selangka yang patah.

Ketegangan tidak berhenti sampai di situ, karena pada menit ke-80 Gary Shaw mencetak gol penyama kedudukan, membuat pertandingan berlanjut ke babak tambahan yang menyaksikan puncak kekacauan wasit; pada menit ke-100 diberikan sebuah penalti yang disebut sangat murah hati untuk tuan rumah.

Sementara Barcelona bermain dengan sepuluh pemain setelah pengusiran Julio Alberto, sebelum Marcos Alonso menerima kartu merah langsung karena protes, dan di tengah kekacauan itu, Gordon Cowans (100) dan Ken McNaught (105) mencetak dua gol, sehingga Aston Villa merebut gelar dengan skor 3-0.

Cruyff membuka jalan

Duel itu bukanlah yang pertama antara kedua tim; pada perempat final Piala UEFA musim 1977-1978, kedua tim bertemu lagi, dan Barcelona yang dipimpin Johan Cruyff bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Inggris lewat gol Cruyff dan Zuviria, sebelum memastikan lolos pada leg kedua di Camp Nou dengan skor 2-1 lewat gol Migueli dan Asensi, sebelum kemudian tersingkir di hadapan Eindhoven yang akhirnya menjadi juara.

Dan hari ini, setelah Chelsea bergabung dengan Liverpool dan Manchester United dalam catatan juara Inggris, Aston Villa, juara Eropa yang terlupakan antara tahun 1979 dan 1982 bersama Nottingham Forest yang legendaris di bawah pimpinan Brian Clough, kembali berdiri di hadapan Barcelona, tetapi kali ini di Liga Champions dengan format barunya.