Daouda Weidmann: Bagaimana pemain streetball asal Paris yang pernah berlatih bersama Messi dan Mbappé kini menaklukkan Belanda

Daouda Weidmann (23 tahun) tidak dikenal ketika tiba di Belanda. Namun kini, gelandang FC Twente itu telah membangun namanya. Dalam seri kami,"Hidden Gems", artikel ini mengisahkan talenta lain yang tumbuh di Paris.

Paris bukan hanya Kota Cinta, melainkan juga ibu kota sepakbola dunia: tidak ada kota yang menghasilkan lebih banyak talenta daripada ibu kota Prancis itu. Pada Piala Dunia terakhir, 56 pemain yang tumbuh di Paris atau sekitarnya turut ambil bagian; pada 2022 jumlahnya 30. Secara keseluruhan, 99 pemain di Piala Dunia 2026 lahir di Prancis.

Kawasan pinggiran yang mengelilingi Paris, atau banlieues, merupakan tempat pembinaan talenta sepakbola yang sesungguhnya. Sejumlah nama terbesar dalam sepakbola mengasah kemampuan di lapangan-lapangan setempat semasa kecil. Kylian Mbappé adalah contoh terbaru sekaligus paling menonjol.

Imigrasi pascaperang menjadi alasan utama mengapa Île-de-France, yakni kawasan pinggiran Paris, memiliki begitu banyak talenta. "Di wilayah yang relatif kecil, ada jumlah talenta yang luar biasa," jelas Hubert Fournier, direktur teknik Federasi Sepakbola Prancis, dengan bangga kepada The Athletic.

Aljazair, Senegal, Mali, dan Maroko: komunitas dari bekas koloni Prancis menetap di utara Paris dan turut berkontribusi pada kesuksesan Prancis belakangan ini. "Ini adalah sistem pembinaan yang dibangun selama puluhan tahun," jelas Fournier.

Persaingan ketat antarklub di Île-de-France terus meningkatkan standar. "Para pemain bersentuhan dengan beragam gaya bermain," tambah Fournier. "Ini merangsang kreativitas dan menghasilkan talenta unik seperti Riyad Mahrez, Rayan Cherki, dan Ousmane Dembélé."

Investasi dalam infrastruktur olahraga juga berperan. Pada 2016, Paul Pogba, juara dunia 2018, menjelaskan melimpahnya talenta di Paris dengan kalimat ini: "Karena tidak ada yang lain selain sepakbola."

Getty Images

"Baik di sekolah maupun saat berkeliaran, semua orang ingin bermain sepakbola. Ini mencegah orang melakukan hal-hal bodoh. Setiap hari adalah sepakbola, dan tidak ada yang lain selain sepakbola." Mentalitas yang lahir dari kemiskinan di kawasan itu juga membentuk para pemain muda.

"Mereka ingin mencari nafkah lewat sepakbola," kata Fournier. "Mereka ingin menjadi pemain profesional dengan segala cara. Itu bukan tempat yang mudah: banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dan anak-anak itu mengetahuinya. Mereka mengerahkan kemampuan terbaik untuk meraih kesuksesan. Mentalitas itulah yang membuat perbedaan."

Orang tua para talenta melakukan segala cara untuk membuka jalan anak-anak mereka menuju level profesional. Ayah Paul Pogba, misalnya, memompa bola-bola yang digunakan anak-anaknya hingga terlalu keras agar mereka terpaksa menendang dengan lebih kuat.

Eredivisie Belanda juga menampung talenta-talenta Paris: pemain asal Aljazair Anis Hadj-Moussa, yang tumbuh di banlieues, pindah ke Belanda lewat Belgia. Ia lebih dulu bersinar di Vitesse dan kini di Feyenoord.

Getty Images

"Dia pemain khas banlieues," jelas Daouda Weidmann, 23 tahun. Ia juga mengasah permainannya di kawasan pinggiran Paris. "Sepulang sekolah, hanya itu yang kami lakukan," katanya kepada NOS. "Di dalam maupun di luar ruangan, satu banlieue melawan banlieue lain. Ada ratusan pemain bagus di sana. Saya sering bermain melawan anak-anak yang lebih berbakat daripada saya."

"Itu tempat bertemunya berbagai budaya: anak-anak Afrika, anak-anak Arab." Daouda Weidmann mengalami semua itu semasa kecil. Nama keluarganya tidak mengingatkan orang pada pusat kota Paris ataupun Prancis. "Ibu saya orang Jerman," jelas sang gelandang kepada Tubantia. Ia lahir di arondisemen XIX, lalu pindah ke kawasan pinggiran.

"Saya dan saudara perempuan saya dibesarkan oleh ibu kami di Paris; mereka masih tinggal di sana. Saya memakai nama keluarganya karena ayah saya tidak mengakui kami pada tahun-tahun pertama dan baru menjadi bagian dari hidup kami ketika saya berusia empat tahun."

Pada usia 12 tahun, ia bergabung dengan PSG, tetapi beberapa kali berpikir untuk menyerah: "Levelnya sangat tinggi. Saya harus mengorbankan banyak hal: saya merindukan keluarga, masa Covid terasa berat, dan saya mengalami cedera. Saya bertanya pada diri sendiri: bukankah pekerjaan biasa lebih baik?"

Ia bertahan dan akhirnya berada di ruang ganti bersama Lionel Messi, Mbappé, Sergio Ramos, dan Neymar. "Para superstar yang sebelumnya hanya saya lihat di TV. Kamu berada di sana untuk berlatih, bukan mengagumi mereka, tetapi itu tidak mudah bagi seorang anak."

Ketika tiba di Belanda tiga tahun lalu, tepatnya di Waalwijk, hampir tidak ada yang mengenalnya: RKC merekrutnya dari Torino.

Getty Images

"Naik dari tim junior ke tim utama PSG hampir mustahil," jelas Weidmann. "Mereka ingin meminjamkan saya ke klub-klub divisi tiga Prancis, lalu Torino datang."

Keputusan itu tidak membawa keberuntungan. "Semuanya khas Italia," keluhnya. "Kata-kata manis, janji-janji besar, tetapi tidak ada yang konkret. Torino ingin mengirim saya ke Serie C, dan saya tidak mau."

Ketika RKC menghubunginya, ia cepat mengambil keputusan. "Agen saya tiba-tiba menelepon dan berkata: 'Ada klub di Belanda untukmu: RKC.' Saya bertanya: 'Siapa?' Saya belum pernah mendengarnya. Saya mencari informasi secara daring, melihat mereka finis di papan tengah, lalu berpikir: 'Liga Belanda punya reputasi bagus, mari kita coba.'"

Para pendukung Twente, tim papan atas Eropa, juga terkejut tahun lalu ketika pemain Prancis itu diperkenalkan di Grolsch Veste, mengingat ia tidak benar-benar bersinar di Waalwijk.

"Saya tidak mencatatkan sepuluh gol ataupun sepuluh assist," aku Weidmann. Karena itu, ketika Twente menghubunginya, ia tercengang. "Saya terkejut: siapa? FC Twente? Saya berkata: 'Tidak mungkin. Bagaimana Twente bisa tertarik kepada saya, padahal saya sangat sedikit bermain musim lalu dan sekarang berada di klub divisi dua?'"

"Tidak heran saya begitu lama luput dari perhatian," ujarnya kini. "Pada musim itu (2024/25), saya absen dari November hingga Mei karena cedera perut. Sebelumnya saya bermain bagus, tetapi hasil buruk RKC membuat saya tidak menonjol."

Setahun kemudian, sang gelandang menjadi kesayangan publik Grolsch Veste: dalam 16 penampilan, ia sudah terlibat dalam sebelas gol (5 gol, 6 assist). Ia bahkan tidak masuk skuad pada laga Minggu lalu ketika Twente mencetak sembilan gol ke gawang Excelsior.

Momen kejayaannya datang ketika ia merebut bola tepat di luar kotak penalti sendiri, melewati pertahanan PSV, lalu menuntaskannya dengan tenang untuk memastikan kemenangan penting. "Berlari, berlari, dan terus berlari. Aksi ini layak mendapat tempat di museum FC Twente!" seru komentator NOS.

Berkat gol itu, kariernya tampak akhirnya mulai menanjak, bertahun-tahun setelah ia pernah menginjak lapangan bersama para bintang dunia. Talenta sepakbola jalanan Paris berikutnya telah berhasil, atau hampir berhasil. "Target saya tetap tim nasional Prancis, meski saya tahu jalannya masih panjang."