Danny Welbeck resmi menjadi pemain Chelsea. Penyerang berusia 35 tahun itu datang dari Brighton & Hove Albion dan mengikat kontrak hingga pertengahan 2028 dengan The Blues.

Transfer Welbeck sebenarnya sudah santer terdengar sejak beberapa waktu lalu. Bersama Jordan Henderson (36), ia diharapkan menambah pengalaman yang dibutuhkan Chelsea ini, meski gelandang yang berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Brentford itu masih belum diperkenalkan.

Welbeck pindah dari Brighton dengan nilai transfer yang jika dikonversi sekitar enam juta euro, tempat di mana pemain 42 caps dengan 16 gol itu berkembang menjadi sosok yang sangat berharga: 201 pertandingan, 51 gol, dan 18 assist.

"Saat Anda mendengar Chelsea tertarik, itu membuat Anda dipenuhi kebanggaan yang luar biasa," kata Welbeck. "Mengetahui seperti apa klub Chelsea: klub yang ingin memenangkan trofi dan setiap musim melakukan segalanya untuk mencapai itu."

"Saya benar-benar merasa terhormat bisa datang bermain di klub sebesar ini, di masa yang terasa sangat menarik. Saya sudah mengenal beberapa pemain dan saya menjalani pembicaraan yang fantastis dengan manajer, yang membuat saya sudah merasakan kecocokan itu."

"Saya punya api di dalam perut saya dan saya siap memberikan segalanya untuk klub ini demi membuat semua orang di Chelsea, serta para suporter, bangga," ujar Welbeck.

Lulusan akademi Manchester United itu di Chelsea harus bersaing dengan antara lain João Pedro, Marc Guiu, dan Liam Delap.