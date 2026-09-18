Danny Makkelie untuk sementara meninggalkan Belanda demi Arab Saudi

Danny Makkelie akan memimpin pertandingan dalam beberapa pekan ke depan di Arab Saudi. Wasit itu bersama timnya ditunjuk untuk memimpin laga-laga di Arabian Gulf Cup, demikian dilaporkan antara lain oleh KNVB.

Makkelie bersama asisten wasit Hessel Steegstra dan Jan de Vries serta VAR Erwin Blank ditunjuk UEFA sebagai perwakilan Eropa untuk edisi turnamen yang akan datang. Wasit Portugal João Pinheiro beserta timnya juga akan berangkat.

Gulf Cup akan digelar dari 23 September hingga 6 Oktober 2026 di Jeddah. Delapan negara ambil bagian dalam ajang yang diselenggarakan untuk negara-negara dari kawasan Teluk itu.

Oman, Irak, Kuwait, dan tuan rumah Arab Saudi tergabung di Grup A, sedangkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Yaman membentuk Grup B.

Selama turnamen berlangsung, akan menjadi jelas pertandingan mana yang akan dipimpin Makkelie. Bagi dirinya, Steegstra, dan De Vries, ini akan menjadi tugas internasional baru setelah mereka juga aktif di Piala Dunia 2026.

Wasit berusia 43 tahun itu memimpin laga fase grup Maroko - Haiti dan Amerika Serikat - Paraguay, serta pertandingan gugur Prancis - Swedia di Piala Dunia tersebut.

Makkelie tampaknya bisa mempersiapkan diri dengan tenang untuk turnamen itu, karena akhir pekan ini ia tidak mendapat penugasan pertandingan Eredivisie dari KNVB.