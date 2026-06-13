Danny Makkelie salah menilai situasi secara total dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia

Danny Makkelie mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia. Wasit Eredivisie ini memimpin pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay, dan menjadi wasit pertama yang menerapkan aturan "kesalahan identifikasi" yang baru saja diberlakukan.

Sebelum Piala Dunia dimulai, FIFA memperkenalkan alat bantu baru untuk VAR. Dalam kasus "mistaken identity", VAR memiliki kesempatan untuk mengoreksi wasit jika pelanggaran sebenarnya dilakukan oleh pihak lawan dan kartu merah atau kuning yang dikeluarkan tidak tepat.

VAR Carlos del Cerro Grande tampaknya tiba-tiba memanggil Makkelie ke layar setelah babak kedua dimulai. Awalnya tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya terungkap bahwa Makkelie telah salah menilai situasi tersebut secara total.

Dalam duel antara Miguel Almirón dan kapten Amerika Serikat Tim Ream, yang terakhir mendapat kartu kuning setelah diduga melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay tersebut.

Pada tayangan ulang yang juga dilihat Makkelie, ternyata Ream sama sekali tidak menyentuh lawannya dengan tekelnya. Almirón melanjutkan gerakan larinya sejenak dan kemudian terjatuh ke tanah seperti angsa yang sekarat.

Makkelie menyimpulkan bahwa ia seharusnya tidak pernah memberikan kartu kuning kepada Ream dan menarik kembali kartu tersebut. Almirón kemudian tetap menerima kartu kuning yang pantas ia dapatkan. Hal ini sangat langka.

Makkelie, yang hampir tidak menonjol, menjadi saksi kemenangan dominan Amerika di lapangan. Paraguay sama sekali tidak memiliki peluang (4-1).