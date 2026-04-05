Danny Makkelie memberikan kabar terbaru: tim koordinasi lokal turun tangan, waktu dimulainya masih belum diketahui

Wasit Danny Makkelie telah memberikan keterangan terbaru kepada ESPN. Kick-off pertandingan IJsselderby antara Go Ahead Eagles dan PEC Zwolle ditunda karena para pendukung Zwolle mengenakan penutup wajah yang dilarang.

“Mereka sekarang sedang mengevakuasi para pendukung dari sektor tersebut. Para pendukung telah diberi kesempatan untuk melepas penutup wajah, tetapi mereka tidak mematuhinya,” kata Makkelie kepada ESPN.

Menurut wasit, pihak berwenang setempat telah mengambil keputusan. “Area penonton harus dikosongkan.”

Tidak mungkin melanjutkan pertandingan dengan suporter yang mengenakan penutup wajah, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua klub.

“Saya mengerti bahwa suporter PEC Zwolle diizinkan datang dengan syarat tidak ada kembang api dan penutup wajah, serta mereka harus berperilaku normal,” jelas wasit tersebut.

Dalam rekaman ESPN terlihat bahwa sebagian besar pendukung dari Zwolle mengenakan masker penutup wajah. “Dan kini juga ada kembang api yang dilemparkan. Untungnya, itu tidak dilemparkan selama pertandingan berlangsung,” kata Makkelie.

Belum ada waktu mulai pasti menurut wasit. “Saya mengerti bahwa mereka sekarang akan mengosongkan tribun tamu. Setelah itu, para pemain ingin melakukan pemanasan dan kami akan memulai sesegera mungkin.” Menurut Makkelie, saat ini belum ada waktu mulai pasti dan ia berharap tidak ada yang harus kembali pada hari lain untuk IJsselderby.