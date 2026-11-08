Penonton sepak bola geram kepada Danny Makkelie, hakim garisnya, dan wasit VAR Clay Ruperti. Tim wasit memutuskan memberikan penalti kepada Feyenoord karena dugaan handball Vasilios Zagaritis.

Saat penalti diberikan, Feyenoord sudah unggul 0-1 di Friesland setelah menjalani awal pertandingan yang sulit. Menurut hakim garis, umpan silang Givairo Read mengenai lengan Zagaritis.

Makkelie memutuskan memberikan penalti kepada Feyenoord atas saran asistennya. Nacho Ferri mengeksekusi penalti itu dan membawa Feyenoord unggul 0-2.

Robin Veldman, pelatih Heerenveen, geram kepada tim wasit dan mendapat kartu kuning akibat luapan emosinya. Di X, Makklie juga menjadi sasaran kritik keras.

"Makkelie juga sudah jauh menurun sebagai wasit," komentar Twan saat kejadian itu. "Memalukan. Heerenveen dirugikan oleh Makkelie yang terlalu dibesar-besarkan dan Ruperti, pendukung Feyenoord yang berada di ruang VAR. Kualitas perwasitan di Belanda benar-benar menggelikan, bahkan dengan VAR," kata Mateo.

Sem pun tercengang. "Makkelie, Ruperti, dan penalti untuk Feyenoord hahaha kompetisi dan federasi ini sudah lama benar-benar tidak bisa dianggap serius."