sc Heerenveen tertinggal 1-2 dari Feyenoord saat turun minum, dan tim asal Rotterdam itu antara lain diuntungkan oleh penalti kontroversial. Bola mengenai lengan yang digunakan bek Heerenveen, Vasilios Zagaritis, untuk menopang tubuhnya. Namun, meski mendapat protes keras, wasit Danny Makkelie dan VAR Clay Ruperti tetap pada keputusan mereka. Analis ESPN, Arnold Bruggink, menganggap keputusan itu sulit dipahami.

Kurang dari lima menit setelah Anis Hadj Moussa membawa Feyenoord unggul lewat gol indah, Makkelie tiba-tiba menunjuk titik putih ketika umpan silang Givairo Read mengenai lengan Zagaritis yang digunakan untuk menopang tubuhnya.

Para pemain Heerenveen tampaknya mengira Makkelie akan membatalkan keputusannya. Namun, meski telah berdiskusi dengan Ruperti, wasit itu tidak mengubah keputusan, dan Nacho Ferri mengeksekusi penalti tersebut menjadi gol.

"Aturannya sekarang, jika Anda menggunakan lengan yang menopang tubuh untuk memperluas jangkauan tubuh, itu bisa menjadi penalti. Tapi, ayolah, itu sama sekali tidak terjadi di sini, bukan? Menurut saya, ini benar-benar tidak masuk akal. Ketika melihatnya, saya berpikir..."

"Asisten wasitlah yang mengambil keputusan ini. Makkelie tidak memberikan penalti, tetapi di mana VAR? VAR benar-benar harus menghubungi wasit dan mengatakan: 'Kalian benar-benar keliru dalam hal ini.' Ayolah!"

"Wow, menurut saya ini benar-benar sulit dipercaya," kata Bruggink, yang sepenuhnya memahami kegaduhan di tribune akibat keputusan kontroversial tim wasit itu. "Saya benar-benar tidak habis pikir!"