Danny Makkelie bereaksi dengan penuh duka atas meninggalnya Rob Dieperink: 'Dunia seolah berhenti berputar'

Danny Makkelie menanggapi meninggalnya Rob Dieperink melalui sebuah pesan yang penuh emosi di LinkedIn. Sebelumnya pada hari Senin, diketahui bahwa wasit berusia 38 tahun itu meninggal dunia secara mendadak.

“Pagi ini saya menerima kabar yang sangat memilukan bahwa teman, rekan kerja, dan rekan setim saya, Rob Dieperink, telah meninggal dunia secara mendadak,” tulis Makkelie. “Saat itu, dunia seolah berhenti berputar.”

“Tak ada hal lain yang terasa penting lagi. Baru saja beberapa waktu lalu kami berbincang saat Piala Dunia, dan kini dia sudah tiada. Rasanya tak nyata dan sulit dipercaya.”

“Kesedihan, ketidakpercayaan, dan keputusasaan mendominasi. Pada saat-saat seperti ini, kamu menyadari betapa relatifnya sepak bola dan sebenarnya segala sesuatu dalam hidup. Banyak hal yang biasanya kita khawatirkan setiap hari, tiba-tiba menjadi tidak berarti sama sekali.”

“Pikiran saya terutama tertuju pada keluarganya, pasangannya, teman-temannya, dan semua orang yang mencintainya. Saya mendoakan agar mereka diberi kekuatan yang luar biasa di masa yang sangat sulit ini. Beristirahatlah dengan tenang, Rob. Kamu akan sangat dirindukan.”

Makkelie sering bekerja sama dengan Dieperink sebagai VAR. Mereka juga rencananya akan pergi bersama ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Namun, FIFA akhirnya memutuskan untuk tidak membawa Dieperink, setelah ia menjadi sorotan pada bulan Mei karena ditahan di London atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur. Pada akhirnya, semua tuduhan terhadap Dieperink dibatalkan karena kurangnya bukti.