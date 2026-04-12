Danny BuijsIMAGO
Lars Capiau

Danny Buijs sudah benar-benar puas dengan pemainnya sendiri: 'Sungguh luar biasa apa yang kamu alami!'

Danny Buijs tidak senang dengan perilaku Luka Tunjic. Gelandang Fortuna Sittard itu tiba-tiba tidak hadir dan saat ini berada di suatu tempat di Jerman. Setidaknya itulah yang dipikirkan sang pelatih.

“Tunjic tiba-tiba mengundurkan diri,” geram Buijs menjelang pertandingan Fortuna melawan NAC. “Dengan alasan apa? Ya, dengan alasan apa? Dia bilang dia tidak bisa diturunkan.”

“Beberapa pekan terakhir dia berlatih dan bermain, tapi tiba-tiba dia bilang: saya tidak bisa lagi berlatih dan tidak bisa lagi bermain. Dan mereka sudah pergi.” Pascal Kamperman mencatat bahwa hal ini berkaitan dengan situasi kontrak, dan mungkin dengan masa depan di tempat lain.

“Itu memang kecenderungannya,” tanggapi Buijs. “Tapi sekarang banyak orang yang terlibat di sekitarnya. Kadang-kadang sungguh mengejutkan apa yang kita alami,” keluhnya. “Apakah saya punya gambaran di mana dia berada? Saya menduga dia ada di Jerman.”

“Di dalam hati memang terasa menggerogoti,” akui pelatih kepala. “Saya rasa agen pemain saat ini benar-benar memainkan peran penting terhadap seorang pemain. Klub membayar gaji tepat waktu. Kamu boleh mengharapkan imbalan atas itu, tapi kamu juga harus memberikan kontribusi balik. Hal itu kadang-kadang tidak seimbang.”

“Kami masih memiliki kelompok yang hebat dan di situlah saya ingin mencurahkan waktu dan energi saya,” kata Buijs mengakhiri topik tersebut. Fortuna akan naik ke peringkat kesebelas di Eredivisie jika menang atas NAC.

