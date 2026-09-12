Danny Buijs sangat terpukul oleh kekalahan Fortuna Sittard dari Ajax (1-5), seperti yang ia tunjukkan dalam wawancaranya dengan ESPN. Terutama cara timnya kebobolan gol memicu frustrasi besar.

Fortuna sempat bermain cukup baik melawan Ajax, bahkan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah jeda, tetapi pada akhirnya tetap menelan kekalahan telak. Menurut Buijs, hal itu terutama harus dibebankan kepada para pemain bertahannya sendiri.

“Setelah jeda, kami sangat beruntung karena mereka mendapat peluang sangat besar untuk membuat skor menjadi 0-2. Benar-benar bertahan dengan buruk,” kata Buijs. “Tetapi kemudian kami membuat skor menjadi 1-1. Itu yang Anda inginkan. Lalu Anda berharap lebih. Dan kemudian semuanya berjalan begitu ceroboh. Saya kira mereka mencetak tiga dari lima gol lewat sepak pojok. Kalau itu terjadi, Anda tidak akan pernah bisa meraih hasil melawan Ajax.”

“Itu bisa terjadi sekali, tetapi kalau terjadi beberapa kali, itu juga mengatakan sesuatu,” lanjut Buijs, yang melihat para pemainnya tidak mampu tetap berkonsentrasi selama sembilan puluh menit. “Itu juga sebuah kualitas, kualitas yang diremehkan. Itulah juga alasan mengapa banyak pemain yang sekarang bermain untuk klub seperti Fortuna tidak pernah berakhir di PSV, Ajax, atau Feyenoord, karena mereka kekurangan sejumlah aspek. Dan ini salah satunya.”

Kesimpulan yang sangat keras dari Buijs, yang omong-omong tidak hanya kritis terhadap para pemain bertahannya. Striker Lecquincio Zeefuik juga tidak memenuhi ekspektasinya, sehingga ia sudah diganti saat turun minum. “Saya rasa dia tidak begitu bagus. Dia sudah mendapat kartu kuning. Saya juga merasa secara mental dia tidak sepenuhnya berada dalam pertandingan,” jelas Buijs.

“Yang saya maksud adalah reaksinya terhadap rekan setim ketika mereka mengatakan sesuatu. Pada momen kartu kuning itu, sesuatu yang lebih besar bisa saja muncul. Dia terlalu sering terlibat dalam momen seperti itu.”

“Itu yang harus dia pelajari. Dalam hal itu, dia harus jauh lebih baik. Lalu Anda bisa berkata: dia juga baru pemain berusia 21 tahun. Dia melakukan hal-hal yang sangat indah, tetapi dia juga melakukan sangat banyak hal yang benar-benar harus lebih baik,” nilai pelatih Fortuna itu.