Henk Fraser terkejut mendengar kritik Danny Buijs terhadap Federasi Sepak Bola Suriname. Pelatih Fortuna Sittard itu sangat kecewa dengan perlakuan terhadap Shiloh 't Zand selama jeda internasional terakhir. Menurut Buijs, sejumlah kesepakatan tidak dipenuhi, tetapi Fraser menyebut tudingan itu sama sekali tidak benar.

"Sebelum musim ini, pemain itu tidak bermain di level tertinggi selama satu setengah tahun. Jadi, mengecewakan melihat bagaimana mereka memperlakukannya," ujar Buijs kepada ESPN. Ia meluapkan kekesalannya setelah laga Fortuna Sittard melawan FC Twente (1-1).

Ucapan Buijs membuat Brian Tevreden, direktur Federasi Sepak Bola Suriname, tersinggung. "Buijs menguliahi Federasi Sepak Bola Suriname soal komunikasi lewat media. Kalau begitu, tentu dia juga bisa menerima tanggapan," katanya kepada De Telegraaf .

"Ceritanya tidak benar. Dari 11 hingga 23 September, federasi terus berkomunikasi dengan Fortuna, baik dengan staf medis maupun jajaran teknis," jelas Tevreden pekan lalu.

Fraser membahas persoalan sensitif seputar 't Zand pada Minggu dalam acara Goedemorgen Eredivisie. "Ada beberapa hal yang membuat saya kesal. Kami bisa membuktikan bahwa komunikasi memang berlangsung sejak awal. Itu saja sudah mengganggu saya. Lalu ada nada dan cara Buijs berbicara. Kita bicara soal komunikasi, dan komunikasi selalu melibatkan dua pihak."

"Yang membuat saya kesal, awalnya dikatakan bahwa kami 'tidak berkomunikasi', lalu berubah menjadi 'komunikasi yang buruk', dan sekarang persoalannya menjadi kami tidak menepati kesepakatan," kata pelatih timnas Suriname itu.

"Dia (Buijs, red.) adalah orang yang sangat ingin semua orang tahu apa pendapatnya. Itu juga alasan saya mengatakan kepada Brian Tevreden bahwa kami harus menanggapi, karena kami tidak mau diperlakukan semena-mena. Meski saya menyukai cara dia melatih, dari pihak saya harus saya katakan bahwa ini benar-benar omong kosong," tegas Fraser mengenai pernyataan Buijs.