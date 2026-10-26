Daniel Farke jagokan James Trafford yang 'paling menjanjikan' jadi kiper nomor satu Inggris usai aksi heroiknya melawan Leeds United

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Manajer Leeds United Daniel Farke yakin James Trafford ditakdirkan mencapai level tertinggi sepak bola internasional setelah mengawali kiprahnya dengan mengesankan di Elland Road. Kiper muda itu tampil paling menonjol saat Leeds United berjuang keras untuk meraih hasil imbang tanpa gol di kandang Sunderland.

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Farke puji potensi Trafford membela timnas

Farke melontarkan pujian tinggi kepada Trafford, menyebut pemain yang direkrut pada musim panas itu sebagai kiper muda paling menarik yang saat ini tengah berkembang di sepak bola Britania Raya. Pemain berusia 24 tahun itu berperan penting dalam memastikan Leeds pulang dari Stadium of Light dengan satu poin. Ia melakukan sejumlah penyelamatan krusial untuk membendung Sunderland sepanjang laga Premier League yang berlangsung sengit.

Sang manajer juga menyoroti prospek jangka panjang Trafford. Menurutnya, tempat reguler di skuad Inggris sangat mungkin diraih jika sang kiper terus berkembang di level klub. “Tentu saja, bagi saya dia adalah kiper muda paling menjanjikan di Britania Raya dan dia punya potensi untuk suatu hari nanti menjadi kiper nomor satu Inggris,” kata Farke, seperti dikutip ESPN. “Dia menunjukkan kemampuan itu untuk kami dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, tetapi dia harus terus melakukannya dan menunjukkannya secara konsisten. Sekali lagi, saya mengharapkan penampilan seperti ini karena dia punya potensi untuk melakukannya. Bagaimanapun, kami semua senang memilikinya.”

Aksi penyelamatan gemilang di Stadium of Light

Dalam laga imbang melawan Sunderland, Trafford harus menunjukkan seluruh kemampuannya untuk menjaga gawang tim tamu tetap tanpa kebobolan. Ia dua kali menggagalkan upaya penyerang Sunderland, Brian Brobbey, pada 45 menit pertama, lalu tetap berkonsentrasi selepas jeda untuk menepis peluang Nilson Angulo saat Sunderland terus menekan.

Lulusan akademi Manchester City itu bergabung dengan Leeds melalui kesepakatan senilai £40 juta sebagai nilai awal, angka yang membuat sebagian pengamat mengangkat alis. Namun, Farke menegaskan bahwa pengeluaran besar tersebut sepadan dengan kualitas yang dibawa pemain muda itu ke dalam skuad, baik dari segi kemampuan teknis maupun pengaruh psikologisnya terhadap para bek di depannya.

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Kepercayaan diri dan wibawa di lini belakang

Farke menilai kehadiran Trafford memberi rasa aman kepada lini belakang Leeds, yang kerap diuji oleh Sunderland saat berupaya keras meninggalkan dasar klasemen. Sang manajer menjelaskan bahwa meski penyelamatan pada Sabtu memang diharapkan dari pemain sekalibernya, pembawaan sang kiper secara keseluruhanlah yang benar-benar membedakannya dari kiper lain.

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“Saya tidak akan mengatakan ada penyelamatan luar biasa berkelas dunia, tetapi ada beberapa penyelamatan bagus. Hari ini dia juga menunjukkan mengapa kami begitu ingin merekrutnya. Ya, keyakinan dan kemampuan alaminya, wibawa serta kepercayaan dirinya juga menginspirasi para pemain di depannya. Namun, sejujurnya, saya memang mengharapkan penampilan seperti ini darinya. Itulah sebabnya kami mengeluarkan uang untuknya,” tambah Farke.

Ekspektasi untuk bintang Elland Road

Meski melontarkan pujian tinggi, Farke bertekad menjaga kipernya tetap membumi. Ia menekankan bahwa standar yang ditunjukkan melawan Sunderland harus menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Leeds saat ini berada di paruh atas klasemen Premier League setelah delapan pertandingan, dan menjaga catatan pertahanan yang solid akan sangat penting bagi ambisi mereka sepanjang sisa musim 2026-27.

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“Saya juga mengharapkan seorang kiper Leeds di level ini untuk hadir di sana-sini dalam laga tandang yang sulit. Saya tidak mengharapkan kurang dari penampilan yang dia tunjukkan hari ini,” pungkas pelatih asal Jerman itu.