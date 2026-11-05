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Pelatih kepala Leeds United, Daniel Farke, tengah mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Maccabi Tel Aviv, Issouf Sissokho, pada bursa transfer musim dingin setelah memantau perkembangannya selama lebih dari 12 bulan. Namun, klub Liga Primer Inggris itu harus bergerak cepat untuk membawa pemain asal Mali berusia 24 tahun tersebut ke Elland Road sebelum klub-klub Eropa lain yang berminat mendapatkannya pada Tahun Baru.

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Klub Yorkshire siapkan langkah pada musim dingin

Menurut TEAMtalk, Leeds bersiap mengajukan tawaran resmi untuk gelandang bertahan tersebut saat bursa transfer Januari dibuka, setelah gagal menambah kekuatan di lini tengah pada musim panas. Setelah memantau mantan pemain Bordeaux itu secara saksama selama lebih dari setahun, para petinggi bagian perekrutan memandangnya sebagai sosok ideal untuk memperkuat skuad Farke. Hal penting bagi peluang Leeds adalah sang pemain terbuka untuk pindah ke Inggris dan lebih memilih bergabung dengan klub asal West Yorkshire itu.

Rival Eropa ikut bersaing dalam perebutan pemain

Meski menjadi pilihan sang pemain, klub Liga Primer tersebut menghadapi persaingan ketat dari Spanyol dan Portugal untuk mendapatkan tanda tangannya. Levante, klub La Liga, saat ini menjadi peminat yang langkahnya paling maju setelah membuka pembicaraan dengan pihak Sissokho sembari menyiapkan tawaran senilai sekitar €5 juta (£4,2 juta/$5,6 juta).

Selain itu, peserta Liga Konferensi Europa, Braga, telah memasukkan pemain asal Mali tersebut ke dalam daftar incaran dan bisa mengajukan tawaran pada musim dingin jika klubnya saat ini memberi sinyal terbuka untuk menjualnya. Karena Sissokho terikat kontrak hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan 12 bulan bagi klub, para peminat tidak dapat menegosiasikan kesepakatan prakontrak dan harus menyepakati biaya transfer secara langsung dengan klub Israel tersebut.

Performa impresif menarik perhatian besar

Reputasi Sissokho terus meningkat sejak tiba di kasta tertinggi sepakbola Israel dari klub Prancis Bordeaux pada 2024. Sebelumnya, ia mencatatkan 65 penampilan bersama tim senior Bordeaux. Selama berkiprah di Tel Aviv, gelandang bertahan itu telah mencatatkan 97 penampilan di semua kompetisi sambil membantu tim meraih gelar liga dan piala domestik.

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Selain pencapaiannya bersama klub, pemain berusia 24 tahun itu telah mewakili Mali di level U-23 dan Olimpiade. Dengan sang gelandang ingin menguji kemampuannya di level setinggi mungkin, sumber-sumber mengindikasikan bahwa kesepakatan pada musim dingin dapat tercapai saat klub-klub dari lima liga top Eropa bersiap bergerak.

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Leeds perlu bergerak cepat pada Januari

Para petinggi Leeds kini harus bergerak cepat untuk menyamai atau melampaui tawaran €5 juta yang segera diajukan Levante begitu bursa transfer musim dingin dibuka, jika tidak ingin kehilangan pemain yang sudah lama mereka incar. Mendapatkan Sissokho pada awal bursa transfer akan memberi Farke kedalaman lini tengah yang tidak dimilikinya pada musim panas, saat Leeds berupaya memantapkan posisinya di Liga Primer pada paruh kedua musim ini. Sementara itu, Maccabi akan bersiap menerima pendekatan resmi seiring masa sang gelandang di Israel mendekati akhir.