Dani Olmo tidak segan-segan mengkritik perilaku para pemain Argentina selama dan setelah final Piala Dunia. Di zona campuran, ia mengatakan bahwa ia merasa para pemain Argentina ‘terus-menerus mencari alasan untuk berkelahi’.

Setelah final yang dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0, situasi antara kedua tim benar-benar lepas kendali. Tidak hanya Leandro Paredes dan Nahuel Molina yang menunjukkan sisi terburuk mereka, tetapi juga anggota staf Argentina, Roberto Ayala, yang melampaui batas. Dalam rekaman terlihat bagaimana Ayala menampar Olmo.

“Lihat, jika ada anggota staf mereka yang menepuk wajah saya seperti itu, reaksi pertama saya adalah langsung membalasnya,” kata Olmo di zona campuran mengenai insiden tersebut. “Saya juga hanya manusia biasa, dan di tengah panasnya pertarungan, Anda ingin membela diri.”

“Tapi saya menahan diri. Saya tidak ingin menjadi teladan buruk bagi semua anak-anak dan penggemar yang menonton di rumah. Kami memiliki tanggung jawab, dan kami adalah panutan bagi generasi berikutnya.”

Selain itu, masih ada banyak insiden lain yang tidak ada hubungannya dengan Olmo, namun hal-hal tersebut juga tidak mempengaruhinya. “Sejujurnya, saya sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan setelah pertandingan. Mereka boleh saja meluapkan amarah, memukul, atau bertingkah buruk, tetapi hari ini kami telah menunjukkan kelas yang jauh lebih tinggi daripada mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan.”

Sebagai penutup, gelandang ini juga memanfaatkan kesempatan untuk menyebut nama Lionel Messi, meskipun hal itu terutama dalam konteks positif. “Mari kita jujur: selain Messi, yang selalu bersikap dengan kelas yang murni, sepertinya sisa tim dan staf mereka sepanjang waktu hanya menunggu alasan untuk mencari ribut.”