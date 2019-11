Gelandang , Dani Ceballos (23 tahun), meminta maaf kepada fans The Gunners lewat akun media sosialnya.

Ceballos merasa bersalah setelah gagal mengkonversi penalti dalam laga kontra pada ajang Piala Liga Inggris di Anfield, Kamis (31/10) dini hari WIB.

Laga yang berkesudahan dengan skor 5-5 pada waktu normal tersebut, harus diselesaikan via babak adu penalti.

Apes, Ceballos menjadi satu-satunya pemain yang sepakannya ditepis oleh kiper lawan. Walhasil, Arsenal gagal melaju ke babak selanjutnya alias gugur.

I will never stop failing for not trying. I will never hide for fearing a failure. If I would have today the opportunity, I would assume the responsibility without a doubt. I am sorry for my supporters, but I want you to know that I will give my soul for this team. @Arsenal pic.twitter.com/P1ifADBFk6