Dua pemain senior , Dani Carvajal dan Toni Kroos melemparkan pujian kepada remaja 18 tahun yang juga rekan setim mereka, Rodrygo Goes.

Rodrygo sukses mencetak hat-trick sekaligus menginspirasi kemenangan 6-0 Madrid atas pada laga keempat Grup A Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (8/11) dini hari WIB.

Hebatnya lagi, pemuda asal Brasil itu baru melakoni laga keduanya di Liga Champions. Sebelumnya, ia juga diturunkan sebagai starter dalam duel pertama melawan sang wakil Turki, dua pekan lalu.

⚽ ⚽⚽ Rodrygo has become the 2nd youngest player to score a hat-trick in CL history (on his 2nd app in the competition)



18y, 133d Raul v Ferencvaros (Oct 1995)



18y, 301d RODRYGO v Galatasaray (tonight)



18y, 340d Wayne Rooney v (Sept 2004)



🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/19qB2JAj46