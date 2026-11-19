Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan bintang Brasil, Dani Alves, menarik perhatian luas lewat pernyataan terbarunya. Ia berbicara tentang perubahan besar dalam hidupnya selama masa penahanannya di Spanyol, sembari membandingkan tahun-tahun kejayaannya di lapangan hijau, saat ia meraup jutaan euro, dengan pengalamannya di balik jeruji besi.

Iklan

Alves menegaskan bahwa iman memberinya rasa bahagia dan utuh yang tidak pernah ia temukan sepanjang kariernya sebagai atlet.

Alves menyampaikan pernyataan tersebut dalam salah satu ceramah keagamaannya sebagai pengkhotbah injili. Ia mengenang kembali masa-masa yang dijalaninya di penjara Brians 2 dekat Barcelona, yang berlangsung selama 14 bulan, sekaligus menjelaskan bahwa ia menerima 113 euro sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Baca Juga

Deco: Apa yang Terjadi pada Barcelona Tidak Normal, Ini Sikap Kami soal Penguatan Lini Belakang

Abdellah Ouazane, Pesaing Ezzalzouli yang Ditolak Real Madrid pada Detik Terakhir

Iklan Iklan

Di hadapan para hadirin, Alves berkata: "Saya dulu menghasilkan jutaan euro, puji Tuhan. Namun di penjara, ketika saya menghasilkan 113 euro, saya lebih bahagia dibandingkan saat saya menghasilkan jutaan."

Topik Terkait

Ia melanjutkan dengan menggambarkan hubungannya dengan Tuhan serta perubahan cara pandangnya terhadap kehidupan: "Saya orang yang banyak bertanya. Saya seperti anak kecil di hadapan-Nya. Saya bertanya kepada-Nya tentang segala hal."

Pernyataan ini merupakan bagian dari serangkaian ceramah dan pertemuan keagamaan yang diikuti Alves belakangan ini, setelah ia beralih menjadi pengkhotbah injili dan mulai berbicara secara terbuka tentang pengalamannya di penjara serta apa yang ia sebut sebagai transformasi spiritual yang dialaminya.

Iklan

Alves, yang kini berusia 43 tahun, ditangkap pada Januari 2023 atas tuduhan melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan muda di sebuah kelab malam di Barcelona, dalam insiden yang terjadi pada Desember 2022.

Pada Februari 2024, ia dijatuhi hukuman penjara empat setengah tahun, sebelum dibebaskan sementara pada Maret di tahun yang sama setelah membayar uang jaminan sebesar 1 juta euro, usai menjalani sekitar 14 bulan masa penahanan pra-persidangan.

Iklan

Dalam perkembangan hukum selanjutnya, Pengadilan Tinggi di wilayah Katalonia, Spanyol, membatalkan vonis bersalahnya pada Maret 2025 dan menyatakan dirinya tidak bersalah di tingkat banding. Pengadilan menilai putusan sebelumnya mengandung sejumlah kontradiksi dan bukti yang ada tidak cukup untuk mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Sepanjang kariernya di lapangan hijau, Alves membela sejumlah klub terbesar Eropa, terutama Barcelona, Juventus, dan Paris Saint-Germain, serta meraih banyak gelar domestik maupun kontinental.

Iklan

Bek kanan legendaris ini dianggap sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola, dengan total 46 gelar resmi sepanjang kariernya, menurut statistik klub Barcelona.

Bek asal Brasil itu tampil dalam 409 pertandingan resmi bersama tim Katalan, mencetak 23 gol, dan mempersembahkan 23 trofi, di antaranya 3 gelar Liga Champions dan 6 gelar La Liga.

Iklan

Ia juga menjuarai Serie A bersama Juventus serta dua kali menjuarai Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain.

Di level internasional, ia tampil dalam 126 pertandingan bersama timnas Brasil, menjuarai Copa America dua kali pada 2007 dan 2019, serta Piala Konfederasi dua kali pada 2009 dan 2013.