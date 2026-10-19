Perdebatan mengenai Kimmich dan perannya mencuat selama jeda internasional ekstra panjang baru-baru ini. Bintang Bayern itu tampil dalam laga-laga awal Nations League di bawah pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, tetapi kemudian harus meninggalkan skuad DFB yang berisi 44 pemain sesuai kesepakatan, meski ia ingin tetap bertahan. Ketika pemain-pemain lain di posisinya di lini tengah tampil gemilang, Klopp berupaya meredam perdebatan yang mulai berkembang itu sejak dini.

Namun, upaya sang pelatih setidaknya tidak berhasil meyakinkan Hamann. Menurutnya, Kimmich tidak cukup bagus untuk terus mengisi posisi di lini tengah timnas.

Ia mengatakan di Sky 90: "Meski begitu, pelatih Barcelona saat ini (Hansi Flick, catatan redaksi), pelatih timnas Inggris saat ini (Thomas Tuchel, catatan redaksi), dan pelatih timnas Jerman sebelumnya, Julian Nagelsmann, semuanya menempatkan dia sebagai bek kanan." Hamann meragukan apakah Kimmich benar-benar berkelas dunia, sebab: "Posisi terpenting dalam sepakbola adalah lini tengah. Itulah ruang mesinnya, tempat pertandingan dimenangkan dan dikalahkan. Tiga pelatih dengan kemampuan luar biasa semuanya menempatkan dia di bek kanan. Lalu sekarang ada yang ingin mengatakan kepada saya bahwa dia berkelas dunia di tengah?"

Meski demikian, Hamann tidak yakin rekan setim Kimmich di Bayern, Tom Bischof, akan segera mengunggulinya. Ia menilai dua pemain lain lebih baik daripada Kimmich: "Bischof pesepakbola hebat, tidak diragukan lagi. Namun, saya akan berhati-hati untuk menyebutnya sebagai pemain yang bisa bermain di tengah. Bagi saya, yang tidak diragukan adalah jika besok kami bermain di final Piala Eropa, Pavlovic dan Nmecha akan menjadi starter di tengah."

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Kesimpulan Hamann mengenai Kimmich yang berusia 31 tahun: "Saya rasa persoalan kapten pada akhirnya akan selesai dengan sendirinya karena pemain lain yang akan bermain."

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Salah satu yang tampaknya berbeda pendapat adalah Lothar Matthäus, mantan rekan setim Hamann di Bayern. Pemegang rekor penampilan terbanyak bersama timnas Jerman itu memanfaatkan ulasan seusai pertandingan kemenangan telak Bayern 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga pada Sabtu di Sky untuk melontarkan pujian kepada Kimmich. Menurutnya, Kimmich adalah "seorang pemimpin sejati. Bukan hanya hari ini, melainkan sudah bertahun-tahun. Siapa pun yang menjadi pemimpin di Bayern juga bisa menjadi pemimpin di timnas. Dan dia begitu penting."

Matthäus berharap perdebatan soal Kimmich "perlahan berakhir"

Menurut Matthäus, keputusan Nagelsmann untuk tidak menempatkan "pemimpinnya" itu di posisi yang tepat pada Piala Dunia juga merupakan kesalahan besar. Matthäus menegaskan: "Dia melakukan hal-hal yang menentukan. Dengan energinya, kepribadiannya, wibawanya. Dengan kualitasnya sebagai atlet dan pesepakbola, dia tidak tergantikan di tim mana pun."

Ia kini berharap "perdebatan ini perlahan berakhir. Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut, bukan hanya di Bayern, melainkan juga di timnas."