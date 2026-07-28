Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, mengumumkan pada Selasa hari ini penunjukan sang legenda Zinedine Zidane sebagai pelatih Timnas Prancis untuk masa jabatan 4 tahun hingga Piala Dunia 2030.

Dalam konferensi pers yang digelar pagi ini dengan kehadiran Zidane, Diallo mengatakan: "Dengan sangat cepat, kami berhasil mencapai kesepakatan yang memungkinkan kami untuk tampil di hadapan Anda. Setelah berkonsultasi dengan komite eksekutif Federasi Sepak Bola Prancis pagi ini dan mengajukan pencalonan Zidane kepada mereka, merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk mengumumkan bahwa Zinedine Zidane akan menjadi pelatih Timnas Prancis berikutnya untuk empat tahun ke depan hingga Piala Dunia 2030."

Diallo menambahkan bahwa kontrak tersebut resmi berlaku mulai 1 Agustus mendatang, seraya menyebutkan bahwa "dengan kesepakatan bersama pelatih, staf kepelatihannya secara lengkap akan diumumkan pada awal September".

Presiden Federasi Prancis itu memuji kesepakatan bersejarah tersebut, dengan mengatakan: "Saya menyerahkan kendali Timnas Prancis kepada salah satu legenda terbesar kami. Sebagai pelatih, ia telah membuktikan kehebatan bakat dan kompetensinya. Bagi federasi, ini adalah awal dari sebuah era baru, dan kami sangat beruntung dengan bertemunya keadaan-keadaan yang memungkinkan legenda ini melanjutkan perjalanannya bersama Timnas Prancis."

Diallo menggambarkan momen ini sebagai "momen luar biasa", dengan menjelaskan: "Hampir 14 tahun berlalu sejak federasi menghadapi situasi ini. Dan ini juga luar biasa bagi orang yang duduk di samping saya", merujuk pada fakta bahwa penunjukan pelatih Timnas Prancis terakhir terjadi pada tahun 2012 ketika Deschamps mengemban tugas tersebut.

Diallo pun tak lupa memuji pendahulunya, dengan mengatakan: "Saya mengapresiasi kerja Didier Deschamps karena ia telah membawa Timnas Prancis kami ke puncak selama 14 tahun. Ia telah mengembalikan citra Timnas Prancis dan mengembalikan kilaunya di bidang olahraga. Dengan mendekatnya akhir era ini, penting baginya untuk mendapatkan penghargaan tersebut."

Diallo mengungkapkan hal di balik layar negosiasi, dengan menjelaskan: "Ketika Didier Deschamps mengumumkan pada Januari 2025 bahwa ia tidak ingin melanjutkan tugasnya, saya menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harus menemukan solusi untuk memastikan keberlanjutan era emas sepak bola Prancis ini dengan dimulainya era baru", seraya menambahkan bahwa ia berkomitmen pada dirinya sendiri agar federasi siap ketika waktunya tepat.

Ia menyebutkan bahwa pertemuan pertama dengan Zidane terjadi pada Februari 2025, dengan mengatakan: "Saya bertemu Zidane pada Februari 2025. Sejak saat itu, kami bertemu beberapa kali sebagai persiapan untuk kedatangannya, dan hal itu ibarat bertemunya dua keinginan. Zinedine adalah legenda sepak bola Prancis, dan selama bertahun-tahun ia telah menyatakan bahwa salah satu impiannya adalah melatih Timnas Prancis."

Zidane, yang berusia 54 tahun dan meraih Piala Dunia 1998 serta Euro 2000 sebagai pemain, diperkirakan akan memimpin Timnas Prancis dalam laga resmi pertamanya di UEFA Nations League pada Oktober mendatang, setelah meraih kesuksesan luar biasa bersama Real Madrid sebagai pelatih, yang paling menonjol adalah 3 gelar beruntun di Liga Champions Eropa antara 2016 dan 2018.