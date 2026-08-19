Klub Al Ittihad memutuskan untuk mengorbankan presidennya, Fahd Sindi, secara langsung, setelah Kementerian Olahraga Arab Saudi mengumumkan pengalihan sahamnya dalam kepemilikan empat klub besar kepada Dana Investasi Publik Arab Saudi.

Kementerian Olahraga Arab Saudi pada hari Rabu mengumumkan dimulainya pengalihan kepemilikan saham lembaga-lembaga nirlaba, yang mewakili 25% saham perusahaan empat klub besar, kepada Dana Investasi Publik.

Dengan demikian, Dana Investasi Publik akan menjadi pemilik penuh klub Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli, dengan dewan direksi lembaga-lembaga tersebut akan dibubarkan setelah pemenuhan prosedur regulasi yang diperlukan.

Beberapa jam setelah keputusan ini dikeluarkan, klub Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ahli mengeluarkan pernyataan melalui akun resmi mereka, yang mengumumkan berlanjutnya dewan direksi perusahaan klub selama 90 hari, mulai dari 17 Juli lalu.

Ketiga klub tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari perpanjangan ini adalah untuk menjalankan tugas dewan, menjamin stabilitas klub dan keberlangsungan kerja, serta menyelesaikan persyaratan dan prosedur terkait.

Namun, klub Al Ittihad melangkah berlawanan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, di mana ia juga mengeluarkan sebuah pernyataan, tetapi melaluinya ia mengumumkan berakhirnya tugas presidennya, Fahd Sindi, berdasarkan keputusan Kementerian Olahraga Arab Saudi, sembari menyampaikan terima kasih kepadanya atas periode yang telah dilaluinya.

Sindi sebelumnya menuai kritik luas selama periode terakhir, yang paling menonjol datang dari jurnalis Arab Saudi Walid Al Farraj yang menuntut kepergiannya, karena masalah-masalah besar yang dialami klub Al Ittihad di bawah kepemimpinannya.

Diperkirakan periode mendatang akan menyaksikan lebih banyak perkembangan seputar posisi klub-klub besar di Liga Arab Saudi, di mana diperkirakan Dana Investasi Publik Arab Saudi akan mulai mengalihkan kepemilikannya kepada sektor swasta.