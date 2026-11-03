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Dampak Penundaan Berlanjut: Piala Asia Menghidupkan Kembali Klasiko Al Ahli dan Al Nassr

Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Ahli
Asian Cup
Saudi Arabia
Arab Saudi

Keputusan yang dinanti

Pertandingan El Clasico antara Al Ahli dan Al Nassr menjadi semakin dekat untuk kembali digelar, hanya sekitar dua pekan setelah penundaannya, dan hal itu disebabkan oleh penjadwalan ulang pertandingan turnamen Piala Asia 2027.

Konfederasi Sepakbola Asia hari Selasa ini mengumumkan penundaan turnamen Piala Asia yang sedianya akan dimulai pada Januari 2027, sehingga akan digelar mulai Desember di tahun yang sama.

Jurnalis Arab Saudi, Abdulaziz Al Osaimi, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", mengatakan bahwa pertandingan El Clasico yang ditunda antara Al Ahli dan Al Nassr diperkirakan akan digelar pada akhir November ini.

Sedianya Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ahli pada 15 Oktober lalu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kesembilan Liga Roshn Arab Saudi.

Namun Liga Roshn mengeluarkan pernyataan resmi pada 13 Oktober lalu, yang melaluinya diumumkan penundaan pertandingan tersebut sehingga akan digelar pada Maret tahun depan, karena kondisi logistik.

Akan tetapi penundaan turnamen Piala Asia 2027 sehingga digelar pada akhir tahun depan, membuka pintu bagi Liga Roshn untuk menjadwalkan ulang pertandingan-pertandingan, sehingga digelar tanpa tekanan besar selama sisa waktu musim.

Perlu diingat bahwa liga telah memutuskan untuk menunda pertandingan-pertandingan pekan ketiga belas Liga Roshn, yang sedianya akan digelar antara tanggal 5 dan 7 November ini, mengingat tersedianya waktu yang tepat untuk menggelarnya tanpa tekanan.

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