Dampak lanjutan dari bencana di Italia... Mantan pelatih Juventus menjadi kandidat pengganti Conte

Kegagalan tim nasional Italia lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut telah menimbulkan kegelisahan yang nyata di dalam klub Napoli, akibat spekulasi yang terus bermunculan mengenai pencalonannya sebagai pengganti Gennaro Gattuso dalam upaya membenahi tim Azzurri.

Conte sendiri membuka pintu perdebatan mengenai masa depannya di Napoli ketika ia menegaskan setelah pertandingan melawan Milan di Serie A bahwa kelangsungan kepemimpinannya di Partenopei masih menjadi bahan diskusi.

Sementara itu, dengan kemungkinan kepergian Antonio Conte ke timnas Italia untuk menjabat sebagai pelatih baru, Napoli mungkin terpaksa mencari penggantinya secepat mungkin.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" melaporkan bahwa mantan pelatih Juventus, Thiago Motta, memimpin daftar calon Napoli untuk menggantikan Conte.

Mota membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih menjanjikan di Eropa melalui kesuksesannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bologna, namun ia gagal mengulangi kesuksesan yang sama di Juventus dalam periode yang singkat dan penuh gejolak, yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya pada Maret 2025.

Pada saat yang sama, ia juga menyebutkan bahwa Napoli mungkin mempertimbangkan opsi seperti Vincenzo Italiano, pelatih Bologna saat ini, dan Fabio Grosso, pelatih Sassuolo.