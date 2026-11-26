Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laporan media Jerman mengungkap adanya rasa terkejut dan kekesalan di jajaran manajemen Bayern Munich menyusul pernyataan Joshua Kimmich terkait krisis yang menimpa rekan setimnya, Jamal Musiala, setelah tim kalah 2-1 dari tuan rumah Lille asal Prancis pada Rabu kemarin di matchday kelima Liga Champions. Sejumlah petinggi klub ternyata tidak mengetahui sebelumnya sikap gelandang Jerman tersebut.

Iklan

Surat kabar "Bild" melaporkan bahwa Joshua Kimmich telah memikirkan pernyataannya dengan matang dalam beberapa hari terakhir. Sebagai wakil kapten tim di tengah absennya Manuel Neuer karena cedera, ia merasa perlu membela rekan setimnya, Musiala, secara tegas.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa manajemen Bayern belum memutuskan apakah akan menjatuhkan denda kepada Kimmich atas pernyataannya.

Namun, kecenderungan awal mengarah pada keputusan untuk tidak menghukumnya, mengingat manajemen olahraga yang dipimpin Max Eberl dan Christoph Freund, serta pelatih Vincent Kompany, ingin meredam situasi dan mengakhiri polemik seputar kasus ini.

Para petinggi klub ingin memberi Musiala kesempatan untuk fokus mengembalikan performanya, alih-alih memicu ketegangan lebih lanjut di dalam tim melalui perdebatan panjang soal hukuman bagi Kimmich.

Iklan Iklan

Baca juga

Usai Berpisah dengan Istrinya, Terungkap Sosok Perempuan Muda Misterius dalam Hidup Neuer

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya HSV Bundesliga 09.30 FCB

Laporan itu menambahkan bahwa banyak pihak di internal Bayern meyakini Kimmich telah mempertimbangkan kedua sudut pandang dalam kritiknya. Ia menunjukkan pemahaman atas kekhawatiran para petinggi klub terkait kepentingan sang pemain, tetapi keberatan dengan cara kritik tersebut disampaikan secara terbuka, terutama pernyataan Karl-Heinz Rummenigge setelah Musiala kembali bermain pada Jumat lalu.

"Bild" menegaskan bahwa seluruh pemain Bayern berdiri di belakang Musiala dan pernyataan Kimmich mendapat dukungan di ruang ganti. Sang gelandang dinilai menyuarakan sikap seluruh skuad, yang menjelaskan mengapa ia menegaskan bahwa rekannya mendapat dukungan penuh dari tim.

Iklan

Pernyataan terbaru Rummenigge tidak diterima dengan baik di ruang ganti, meskipun para pemain memahami sikap dan kekhawatiran manajemen klub.

Banyak yang menilai tidak tepat membawa perselisihan ini ke ruang publik dan membebankannya kepada satu pemain saja. Mereka lebih memilih agar masalah ini dibahas secara internal sejak awal.

Iklan

Surat kabar tersebut juga mengingat kembali kasus Philipp Lahm, mantan kapten Bayern, yang dijatuhi denda rekor di klub sebesar 50.000 euro pada 2009 setelah melontarkan kritik menyeluruh terhadap manajemen dalam wawancara dengan surat kabar "Süddeutsche Zeitung".

Disebutkan pula bahwa sejak saat itu belum pernah ada pemain yang secara terbuka dan langsung berhadapan dengan pimpinan klub seperti yang baru-baru ini dilakukan Kimmich.

Iklan

Meski denda bagi Kimmich tampaknya kecil kemungkinan dijatuhkan, para petinggi Bayern berencana menggelar pembicaraan lain dengannya terkait pernyataannya. Sang pemain sebelumnya menegaskan bahwa ia telah membicarakan masalah ini secara internal, tanpa mengungkap siapa saja yang ia hubungi.

"Bild" menjelaskan bahwa sebagian petinggi yang menjadi sasaran kritik Kimmich terkejut dengan pernyataannya seusai laga kemarin, meskipun ia menegaskan telah membahas persoalan tersebut di dalam klub.

Iklan

Mengenai kasus Musiala, Kimmich mengatakan kepada media seusai laga: "Yang tidak saya pahami adalah cara hal ini dibicarakan secara terbuka. Beban ini seharusnya tidak pernah ditimpakan kepada seorang pemain."

Pemain internasional Jerman itu menambahkan: "Ini sama sekali tidak dapat diterima dan tidak pantas bagi Bayern Munich, terutama pada fase saat ini."