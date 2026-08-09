Belum bisa ditarik kesimpulan akhir dari laga persahabatan melawan klub Hungaria, Ferencvaros, yang dimenangi Real Madrid (2-1), tetapi setelah sepekan Rodri menolak menandatangani kontrak untuk Real Madrid, muncul rasa penasaran untuk mengetahui bagaimana pelatih Jose Mourinho akan menangani masalah gelandang bertahan yang dialami Los Blancos sejak pensiunnya pemain Jerman, Toni Kroos.

Setelah gelandang Manchester City itu menolak tawaran, orang-orang dekat Real Madrid bergegas menyebarkan pesan bahwa tidak akan ada perekrutan siapa pun untuk posisi ini dan bahwa Bernardo Silva akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada beberapa kesempatan, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Karena itu, ketika pemain Portugal tersebut tampil untuk pertama kalinya dengan seragam Real Madrid, dan masuk ke lapangan pada awal babak kedua untuk menggantikan Camavinga serta mengisi posisi gelandang jangkar ganda di samping Fede Valverde, semua mata tertuju kepadanya.

Perubahan ini tidak berlangsung lama, sebab pada menit ke-63, Jorge Sisitero masuk menggantikan Bernardo Silva di posisi tersebut, dan Mourinho memutuskan untuk menggeser pemain Portugal itu ke posisi pengatur serangan (nomor 10) karena kondisi fisiknya yang kurang bugar.

Sang pelatih menjelaskan sendiri keputusannya setelah pertandingan dengan berkata: "Pemain malang ini mendapat manfaat secara psikologis dari istirahat selama masa liburan. Dan ia tampil dalam kondisi fisik yang jauh lebih buruk. Ia perlu mengembangkan kemampuannya. Namun Bernardo adalah pemain yang luar biasa, ia memberi kami opsi menyerang dari belakang jika bermain di posisi yang lebih dalam, sebagai pengatur serangan atau penyerang."

Ia menambahkan: "Selama pertandingan, saya memperhatikan bahwa ia kekurangan sedikit kekuatan fisik, jadi saya memindahkannya ke posisi penyerang murni. Dan saya memasukkan Sisitero untuk memberi lebih banyak kestabilan. Posisi penyerang murni adalah posisi lain yang bisa dimainkan Bernardo dengan baik. Ia adalah pemain yang mampu mengisi tiga atau empat posisi."

Masih harus dilihat apakah Mourinho akan kembali mencoba Bernardo Silva pada laga-laga persahabatan mendatang sebagai alternatif di lini tengah, sebuah posisi yang saat ini diisi oleh Valverde, Tchouameni, Camavinga, yakni komposisi yang sama seperti yang tampil musim lalu, kecuali jika ada perubahan rencana untuk merampungkan sebuah transfer sebelum berakhirnya bursa transfer.