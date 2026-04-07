Damián van der Vaart menimbulkan kegemparan pada menit-menit akhir pertandingan Divisi Keuken Kampioen antara Vitesse dan Jong Ajax pada hari Senin. Selama kekalahan telak 6-1 yang menyakitkan bagi tim asal Amsterdam itu, ketegangan memuncak ketika gelandang tersebut berselisih dengan rekan setimnya, Mark Verkuijl. Rekan-rekan setimnya akhirnya harus turun tangan untuk meredakan situasi.

Pertandingan di GelreDome berjalan dramatis bagi Jong Ajax, yang sejak awal dikuasai oleh Vitesse. Tim tuan rumah memanfaatkan pertahanan para pemain muda Amsterdam yang sangat lemah dan dengan meyakinkan meraih kemenangan mudah. Berkat kemenangan telak ini, tim asal Arnhem tetap berpeluang meraih gelar juara di periode keempat. Jika berhasil, mereka akan memastikan diri lolos ke babak play-off untuk promosi.

Kekecewaan di kubu Jong Ajax terlihat jelas pada fase akhir pertandingan. Van der Vaart baru saja masuk ke lapangan ketika ia menonjolkan diri secara negatif. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Mathijs Marschalk. Hal itu memicu kekesalan Verkuijl, yang menegur rekan setimnya dengan dorongan dan berusaha menenangkannya.

Namun, Van der Vaart sama sekali tidak menerimanya. Setelah membuat gerakan menolak dan protes singkat kepada wasit Stan Teuben, ia secara tegas mencari konfrontasi dengan Verkuijl. Dengan emosi yang jelas terlihat dan jari yang memberi peringatan, ia berjalan mendekati rekan setimnya. Keributan yang menghebohkan sepertinya tak terhindarkan, namun hal itu tak terjadi: kapten Avery Appiah dan Ethan Butera bereaksi dengan sigap dan berhasil memisahkan kedua pemain yang berseteru itu.

Insiden tersebut menegaskan rasa frustrasi di kubu Jong Ajax pada sore hari di mana sedikit yang berjalan lancar. Para pemain muda Amsterdam ini memang sedang menjalani musim yang sebaiknya segera dilupakan. Setelah 35 pertandingan, mereka berada di posisi terbawah klasemen Keuken Kampioen Divisie. Selisih poin dengan tim peringkat kesembilan belas, Helmond Sport, adalah tiga poin.

Bagi Verkuijl, pertandingan melawan Vitesse menandai kembalinya ia ke Jong Ajax sejak kematian tragis pacarnya pada Desember tahun lalu. Pacar sang pesepakbola yang berusia 21 tahun itu tertabrak saat sedang berlari di Ede dan meninggal di rumah sakit akibat luka-lukanya.

Pengemudi mobil tersebut—seorang wanita berusia 54 tahun dari Veenendaal—melarikan diri setelah kecelakaan itu, tetapi kemudian dapat ditangkap oleh polisi di rumahnya pada malam hari.