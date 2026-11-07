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Barcelona dan Atletico Madrid dikabarkan bersiap mengakhiri perseteruan di tingkat klub saat kedua raksasa Spanyol itu bertemu di Riyadh Air Metropolitano pada Minggu ini. Setelah saling melontarkan pernyataan keras dan tuduhan secara terbuka sepanjang musim panas, jajaran direksi kedua klub ingin memulihkan hubungan kerja yang profesional.

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Latar belakang pertemuan kembali di Riyadh Air Metropolitano

Menurut AS, presiden Barcelona Joan Laporta akan memimpin delegasi ke ibu kota Spanyol pada Minggu ini. Para petinggi kedua klub akan makan siang bersama sebelum pertandingan La Liga mereka, sebagai bentuk persatuan yang diperlihatkan kepada publik.

Langkah damai ini menyusul pertemuan para petinggi klub baru-baru ini dalam sidang European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen. Petinggi kedua klub telah berupaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat bursa transfer musim panas yang penuh gejolak, menandai berakhirnya ketegangan antarklub selama berbulan-bulan.

Kritik terbuka dan pelukan di Kopenhagen

Kerenggangan bermula ketika Alvarez secara terbuka menyatakan keinginannya meninggalkan Madrid demi mengejar impiannya. Laporta menegaskan bahwa Barcelona bertindak dengan benar sepanjang persoalan itu, seraya mengonfirmasi bahwa klub Catalan tersebut telah mengajukan tawaran dan siap bernegosiasi. Namun, Atletico tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa pemenang Piala Dunia asal Argentina itu tidak akan dilepas.

Ketegangan memuncak ketika CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin secara terbuka mengecam Barcelona. Ia menuduh Barcelona tidak transparan, tidak beretika, dan tidak jujur dalam menjalankan kegiatannya. Hal itu memicu bantahan keras dari Rafa Yuste, yang saat itu menjabat sebagai presiden sementara Barcelona. Ia memperingatkan bahwa Gil Marin telah melewati batas.

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Namun, permusuhan itu mereda setelah pertemuan di Kopenhagen. Mengenang pertemuannya baru-baru ini dengan petinggi Atletico tersebut, Laporta mengatakan: "Kami bertemu dan berpelukan. Saya yakin kami sudah menyelesaikan persoalan ini, dan mulai sekarang semuanya jelas. Dia sosok yang luar biasa dan saya merasa sangat nyaman dengannya."

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Melupakan persoalan Alvarez

Kebuntuan pada musim panas itu akhirnya berakhir ketika Barcelona menghentikan upayanya merekrut penyerang asal Argentina tersebut. Setelah menerima bahwa kesepakatan tidak mungkin tercapai, Barcelona mengalihkan fokus transfernya ke Premier League.

Barcelona kemudian merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal, mengisi kekosongan di lini serang dan membuat perselisihan terkait Alvarez mereda. Perubahan fokus yang tegas ini membuka jalan bagi kedua klub untuk memulihkan hubungan di tingkat petinggi.

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Duel penting La Liga pada Minggu

Sementara para petinggi berdamai saat makan siang, perhatian akan segera beralih ke lapangan Riyadh Air Metropolitano. Pertemuan pada Minggu ini menjadi ujian penting di La Liga bagi kedua tim yang ingin menegaskan dominasinya di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Setelah hubungan kedua klub pulih, persaingan sengit mereka bisa kembali berlangsung di lapangan. Kedua tim akan bertekad meraih poin penuh dalam duel taktik yang diperkirakan berlangsung ketat antara dua kekuatan besar sepak bola Spanyol.