Dalic setelah tersingkir oleh Portugal: Teknologi video telah mematikan gairah dalam sepak bola

Zlatko Dalić, pelatih tim nasional Kroasia, mengungkapkan kekagumannya terhadap tim nasional Portugal, namun ia sangat kesulitan menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam atas jalannya pertandingan tersebut.

Kroasia pun tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah secara dramatis di babak 32 besar pada menit-menit terakhir dengan skor 2-1 melawan Portugal.

Dalic mengatakan setelah pertandingan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris "The Guardian": "Bukan hal yang menyenangkan kebobolan gol di masa tambahan waktu, lalu berlari dan mencetak gol di menit terakhir dan mengira itu gol, hanya untuk kemudian diputuskan sebaliknya oleh teknologi video."

Dalic melanjutkan serangannya terhadap teknologi video dengan mengkritik dampaknya terhadap moral para pemainnya, seraya berkata: “Sangat sulit menghadapi hal ini, dan para pemain sedang mengalami masa-masa sulit. Semangat kami benar-benar hancur, dan semua keputusan ini merampas kegembiraan dari permainan. Teknologi video mungkin kadang-kadang membantu, tetapi ia mematikan emosi, dan mematikan segala sesuatu di dalam diri Anda—dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Sepak bola harus adil, tetapi kami sudah terlalu jauh dengan teknologi video ini. Kroasia kalah dalam pertandingan ini dan saya tidak ingin membicarakannya lagi.”

Dalic mengomentari berakhirnya karier internasional kapten timnya, Luka Modrić, dengan mengatakan: “Ini kemungkinan besar adalah Piala Dunia terakhir baginya, dan saya menyesal karena berakhir seperti ini. Luka adalah salah satu pemain inti kami hari ini, dan dia sekali lagi menunjukkan kualitas serta karakternya, serta memimpin Kroasia hingga akhir.”