Daley Blind tak banyak menanggapi pertanyaan setelah penampilan buruk Ajax: "Khawatir soal apa?"

Ajax menjalani pertandingan yang lemah melawan Shelbourne FC pada Kamis, tetapi tetap lolos ke play-off Conference League meski secara mengejutkan bermain imbang 2-2. Daley Blind sama sekali tidak mengkhawatirkan Ajax meski babak kedua buruk, yang tidak ia jalani.

Ajax unggul lebih dulu lewat Julian Brandt di Dublin. Tim Irlandia yang bermain ngotot tampil habis-habisan dan menyamakan kedudukan. Tim Amsterdam tampaknya sudah mendapat peringatan, tetapi setelah gol 1-2 dari Anton Gaaei, Shelbourne kembali bangkit. Dalam babak kedua yang buruk, Ajax tak lagi mampu unggul untuk ketiga kalinya.

"Kami menguasai permainan, tetapi pada beberapa momen kami membiarkan diri kami diintimidasi oleh perlawanan yang mereka berikan," kata Blind kepada Ziggo Sport. "Kami harus jauh lebih tenang dalam memainkan bola keluar dari tekanan, membuat kombinasi segitiga, menemukan ketenangan, menata ulang permainan, lalu kembali menyerang. Sekarang kami memberi mereka harapan bahwa masih ada sesuatu yang bisa diraih. Perasaan seperti itu tidak ingin Anda berikan kepada mereka."

Blind kemudian ditanya apakah penampilan Ajax menjadi alasan untuk khawatir. "Khawatir soal apa?" jawab pemain veteran itu. "Tidak, tentu tidak. Saya pikir sebagai tim kami justru menunjukkan pedoman seperti apa yang kami pegang. Bahwa permainan kami jauh lebih positif, jauh lebih menyerang, dan tentu saja, kami baru saja memulai dengan pelatih ini. Tidak mungkin semuanya langsung berjalan mulus."

"Ini juga bukan akan menjadi terakhir kalinya kami memainkan pertandingan yang kurang bagus. Tetapi yang penting adalah kami belajar darinya dan kami berkembang di setiap pertandingan, ingin berkembang di setiap sesi latihan, dan saya pikir Anda tetap lolos setelah dua leg. Jika pada akhir musim nanti Anda mungkin melangkah jauh di Conference League, tidak ada lagi yang membicarakan pertandingan ini."

"Ada kualitas tersendiri untuk memenangi pertandingan, bahkan saat Anda tidak bermain bagus. Itu yang kami lakukan dalam dua pertandingan," simpul Blind. Setelah kemenangan tipis 3-1 atas Shelbourne pada leg pertama pekan lalu, Julian Brandt dan Gaaei mencetak gol di Tolka Park, tetapi anehnya itu ternyata tidak cukup untuk meraih kemenangan.

Blind tahu para pendukung Ajax mengharapkan kemenangan. "Kami datang ke sini untuk menang, dan 2-2 bukan hasil yang Anda harapkan. Pada babak kedua saya lebih banyak berbaring di meja pijat karena tendangan yang saya terima di sudut, jadi saya tidak banyak melihat babak kedua," ujar Blind, yang selanjutnya tidak menjelaskan lebih jauh soal 'keluhan fisiknya'.