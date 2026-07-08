Daley Blind secara resmi kembali ke klub lamanya, Ajax, pada Rabu dan ikut serta dalam latihan bersama pada pagi hari yang sama. Menurut beberapa media, termasuk Voetbal International, Het Parool, dan ESPN, bek berusia 36 tahun itu langsung memberikan kesan antusias dan kooperatif.

Di bawah pengawasan, antara lain, Menno Geelen (direktur umum), Jordi Cruijff (direktur teknis), dan Siem de Jong (manajer teknis), Blind mengambil langkah pertamanya dalam sesi latihan Ajax setelah sekitar 3,5 tahun, saat tim tersebut sedang mempersiapkan diri di Garderen menjelang dimulainya musim.

"Daley Blind langsung mengambil alih perannya dalam sesi latihan pertamanya kembali bersama Ajax," tulis jurnalis VI, Lentin Goodijk. "Bek berusia 36 tahun ini terus-menerus memberikan arahan, dan terutama banyak menjelaskan kepada rekan-rekan setimnya, jika instruksi dari Míchel dan stafnya belum sepenuhnya jelas."

"Daley Blind memimpin baik dengan kata-kata maupun gerak-geriknya pada sesi latihan pertamanya untuk Ajax," lapor Daan Sutorius dari Het Parool. "Ia banyak berinteraksi dengan Dies Janse, yang menjadi pasangan bek tengahnya dalam sesi permainan simulasi. Bahkan ketika arahan dari Míchel tidak sepenuhnya jelas, Blind menjelaskan beberapa hal kepada rekan-rekan setimnya."

“Blind memang langsung menunjukkan kehadirannya yang tegas sejak detik pertama kembalinya,” tulis ESPN. “Saat melakukan tekanan, ia membimbing seluruh timnya, dan selama jeda minum atau saat-saat istirahat lainnya, ia terlihat sibuk bersama Janse, yang tampaknya menyerap instruksi Blind seperti spons.”

"Bahkan ketika Mokio tampaknya belum sepenuhnya memahami instruksi dari Míchel, Blind mendatangi gelandang muda itu untuk menjelaskan kembali dalam bahasa Belanda apa yang diinginkan pelatih Ajax tersebut. Dengan demikian, nilai Blind sebagai perpanjangan tangan Míchel langsung terlihat jelas, sementara sang bek di Spanyol juga tidak banyak kehilangan kualitasnya dalam membangun serangan."

"Dalam hal kecepatan (awalan), situasinya tampak berbeda, tetapi secara defensif, Blind memang tidak pernah mengandalkan kecepatannya," kata ESPN. Bahwa Blind begitu aktif terlibat dalam proses pembinaan tidaklah mengejutkan. Rencananya, pemain veteran ini akan langsung mulai bekerja sebagai pelatih di Ajax setelah pensiun sebagai pemain.