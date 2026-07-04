Daley Blind akan segera kembali ke Ajax: pemain berpengalaman itu sedang melakukan pembicaraan dengan Jordi Cruijff

Daley Blind tampaknya akan kembali ke Ajax musim panas ini. Surat kabar Algemeen Dagblad melaporkan bahwa bek yang berstatus bebas transfer tersebut sedang melakukan pembicaraan dengan direktur teknis Jordi Cruijff.

Blind mengumumkan kepergiannya dari Girona pekan lalu, di mana ia menjadi pemain andalan selama beberapa tahun terakhir. Setelah timnya terdegradasi, Blind memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Spanyol.

Blind memimpikan untuk kembali ke Ajax, tempat ia ingin mengakhiri kariernya sebagai pemain. Setelah itu, ia berharap dapat memulai langkah pertamanya sebagai pelatih di Amsterdam.

"Terkait hal itu, ia telah melakukan pembicaraan dengan direktur teknis Jordi Cruijff," tulis AD. "Belum ada kesepakatan yang tercapai, namun pihak yang mengetahui masalah ini meyakinkan bahwa hal itu tidak akan lama lagi terwujud."

Di Ajax, Blind bisa kembali bersatu dengan pelatih Míchel, yang sudah meninggalkan Girona untuk bergabung dengan Ajax pada akhir musim lalu. Míchel pernah menjadi pelatih pemain yang telah 108 kali membela timnas Belanda itu selama tiga musim.

Blind menempuh pendidikan di akademi muda Ajax dan telah memainkan tak kurang dari 333 pertandingan untuk klub tersebut. Berkat kedatangannya pada 2018, Ajax berhasil mencapai semifinal Liga Champions pada musim itu.

Pada akhir Desember 2022, Blind hengkang setelah kehilangan posisi starter dan peluang bermain di bawah asuhan pelatih saat itu, Alfred Schreuder. Bertahun-tahun kemudian, Blind meninjau kembali secara mendalam kepergiannya yang “menyakitkan” tersebut.



