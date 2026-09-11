Pada 25 Agustus 2026, kabar bahwa mantan pemain profesional Bayern Munich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer, dan Lucas Hernandez bersama grup investasi LEAD/ADvantage mengambil alih 90 persen saham klub kasta tertinggi Portugal Estrela Amadora dengan nilai sekitar 40 juta euro membuat heboh.

Mengingat nama-nama besar para investornya, tokoh utama sebenarnya dalam kesepakatan ini agak tenggelam. Presiden klub yang baru sekaligus CEO Estrela Amadora adalah seorang pria asal München yang baru berusia 35 tahun, yang dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi salah satu sosok terpenting di balik layar Bayern Munich dan kepergiannya pada musim panas ini meninggalkan lubang yang sama besarnya di tim di belakang tim seperti kepergian mantan team manager dan kepala strategi Kathleen Krüger, yang kini menjadi ketua dewan di Hamburger SV.

Wajah muda Johannes Mösmang, demikian nama CEO baru Estrela Amadora itu, kemungkinan sudah cukup familiar bagi banyak penggemar sepakbola. Setiap kali Bayern merekrut pemain baru dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan rumah serta tempat kerja barunya, cepat atau lambat Mösmang hampir selalu ikut terekam dalam gambar.

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Apa tugas Johannes Mösmang di Bayern Munich?

Ia lama bekerja sebagai petugas integrasi, kemudian menjadi kepala pendamping pemain, dan pada akhirnya juga bekerja di bidang scouting. Di antara banyak tugasnya adalah menjemput pemain baru di bandara, menunjukkan semuanya kepada mereka, membantu urusan administrasi, menerjemahkan bila diperlukan, dan sekadar selalu ada untuk mereka. Dengan sejumlah calon rekrutan yang belakangan benar-benar bergabung, Mösmang disebut sudah menjalin kontak lewat Instagram bahkan sebelum petinggi Bayern secara resmi melakukan pendekatan kepada mereka. Pendamping pemain sebagai pembuka jalan. Mösmang harus dibayangkan sebagai pendengar yang baik dan pembisik pemain yang berbakat, yang sangat memahami bagaimana sepakbola modern bekerja.

Kini, sosok yang dulu menjadi "serba bisa" di Bayern Munich (Mösmang tentang Mösmang) itu menjadi ketua dewan sebuah klub divisi teratas di Portugal dan juga bernegosiasi dengan mantan bos-bosnya soal transfer pemain. Sebab pada akhir Juli Lovro Zvoranek, yang pada musim-musim sebelumnya dipinjamkan Bayern Munich ke Sturm Graz dan Grasshoppers Zürich, pindah ke Amadora dengan biaya transfer 1,5 juta euro. Memang saat itu Mösmang dan grup investor tersebut belum resmi memegang kendali di pinggiran Lisboa, pengambilalihan belum rampung, tetapi mereka kabarnya setidaknya sudah berperan sebagai penasihat sejak awal Juli. Mereka juga disebut sudah terlibat dalam penjualan bek tengah Otavio ke Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer lima juta euro.

Apa hubungan Johannes Mösmang dengan legenda Bayern Claudio Pizarro?

Bahwa hubungan dengan pihak München bisa tetap erat, diisyaratkan Mösmang saat presentasinya di Amadora pada akhir Agustus. Hubungan dengan Bayern akan dilanjutkan, "seperti yang sudah terjadi dengan kedatangan Lovro Zvonarek", kata Mösmang saat itu.

Omong-omong, seperti dicatat dengan puas oleh para jurnalis Portugal, dalam bahasa Portugis yang bagus. Mösmang fasih berbicara lima bahasa, selain bahasa ibunya Jerman dan Spanyol, juga Inggris, Portugis, dan Prancis, ditambah sedikit bahasa Italia. Beruntunglah orang yang memiliki ayah Jerman dan ibu Peru serta pernah tinggal selama tiga tahun di Sao Paulo, Brasil, pada masa mudanya, dan bermain sepakbola; di tim muda FC Sao Paulo, Mösmang bermain sebagai gelandang tengah dan bek kanan, antara lain bersama mantan bintang Tottenham Lucas Moura. Mösmang tidak sampai menjadi pemain profesional, tetapi sepakbola tetap menjadi profesinya.

Setelah kembali ke Jerman dan lulus Abitur dengan baik, Mösmang belajar hukum di Heidelberg, sambil bermain antara lain di klub kampung halaman Hansi Flick, FC Bammental. Ia bergabung ke Bayern lewat sebuah magang, yang saat itu dijembatani oleh mungkin orang Peru paling terkenal di München: Claudio Pizarro, teman lama dan dekat keluarga Mösmang. Dunia sepakbola memang kecil.

Para investor Estrela Amadora dulu bermain di sebuah liga Kickbase

Salah satu tugas pertama Mösmang di Bayern Munich dulu adalah membantu pemain Portugal Renato Sanches beradaptasi di München. Mösmang menerjemahkan untuk Sanches, membantunya mengurus administrasi, bermain PlayStation dengannya, dan seterusnya. Sanches, yang kebetulan lahir di Amadora, pada akhirnya juga gagal benar-benar menembus tim Bayern meski mendapat dua kesempatan, dan gelandang yang dulu dianggap sebagai supertalenta serta kandidat Ballon d'Or masa depan itu kini berusia 29 tahun dan setelah melalui banyak lika-liku berstatus tanpa klub sejak musim panas ini.

Namun Mösmang dengan cepat menapaki karier di klub pemegang rekor gelar itu. Dan tentu saja, kuartet tenar yang kini mengambil alih Estrela Amadora itu dipersatukan oleh fakta bahwa mereka semua saling mengenal dari Bayern Munich. Namun yang lebih menyatukan mereka adalah bahwa semuanya dekat dengan Mösmang. Di media sosial terdapat berbagai foto Mösmang bersama Müller, Hummels, dan Hernandez. Setidaknya sejak pandemi, mereka semua juga bermain dalam satu liga Kickbase yang sama. Dalam sebuah podcast dari 2021 yang layak didengar, Mösmang menceritakan kepada para pembuat aplikasi fantasy football itu tentang perjalanan kariernya dan antusiasme Kickbase miliknya, Hummels, Müller, dan kawan-kawan. Kini para sahabat Kickbase itu melangkah lebih jauh: dari fantasy football ke manajemen nyata.

Mengapa Liga Portugal begitu menarik bagi investor?

Namun mengapa Portugal? Alasannya jelas: Liga Portugal, tentu terutama berkat klub-klub terkuatnya Benfica, Sporting, dan FC Porto, tidak terlalu jauh dari lima liga top Eropa. Level olahraganya sebanding dengan liga Belgia dan Belanda, dan jelas lebih baik daripada Bundesliga Austria. Dalam peringkat lima tahunan UEFA, liga ini saat ini menempati posisi keenam di belakang Ligue 1.

Selain itu ada model bisnis klub-klub Portugal yang sangat menguntungkan bagi investor, yang sejak dulu memahami diri mereka sebagai klub pembinaan dan penjualan. Struktur untuk scouting dan pengembangan pemain berada pada level tinggi, ditambah lagi adanya kecakapan negosiasi tertentu dari para pelaku sepakbola Portugal. "Sepuluh klub tersukses di luar Benfica, Porto, dan Sporting dalam sepuluh tahun secara gabungan menghasilkan neraca transfer positif lebih dari 700 juta euro. Ini bukan rahasia tersembunyi, ini adalah model bisnis negara tersebut," kata Felix Krüger, yang dulu merupakan tangan kanan Max Eberl sebagai koordinator olahraga di RB Leipzig dan kini menjadi presiden klub divisi empat Portugal Sintrense, baru-baru ini kepada Münchner Merkur.

Mösmang juga menjelaskan keunggulan liga Portugal. Tidak ada "pembatasan dalam merekrut pemain asing non-Uni Eropa. Artinya: saya bisa merekrut pemain dari wilayah mana pun di dunia". Dan itulah tampaknya rencananya: Amadora akan dijadikan batu loncatan bagi talenta dari negara-negara pengembangan sepakbola. Namun pada musim panas ini, lebih dulu datang pemain-pemain dari Serbia (kapten baru Stefan Lekovic, 22, dari Red Star Belgrade), Spanyol (Joan Jordan, 32, dari Sevilla), Prancis (Lucas Mincarelli, 22, dari Montpellier), atau Jerman (selain Zvoranek yang sudah disebutkan, juga pemain pinjaman Stuttgart Jeremy Arvealo dan pemain Korea Selatan Si-Woo Yang dari Fortuna Düsseldorf II).

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Siapa di balik dana investasi yang dipakai Thomas Müller, Mats Hummels, dan kawan-kawan untuk membeli Estrela Amadora?

Awal musim mereka memuaskan, dalam empat laga liga pertama belum ada kekalahan, dan dengan enam poin tim menempati posisi kesembilan. Para investor dari Jerman juga meningkatkan minat penonton: rata-rata 4.691 penonton datang ke dua laga kandang sejauh ini, sedangkan pada musim lalu rata-ratanya masih 3.353 penonton. Dibandingkan dengan Jerman, angka itu tentu terdengar nyaris menggemaskan, di Bayern kadang lebih banyak penonton tertarik pada sesi latihan terbuka, apalagi Estadio Jose Gomes juga hanya berkapasitas 9288 tempat duduk. Namun di Portugal, hampir 5000 penonton sudah cukup untuk menempati urutan kesembilan dalam jumlah penonton. Tetapi Mösmang melihat potensi yang jauh lebih besar. Dalam presentasinya, ia mengumumkan bahwa mereka ingin berinvestasi pada infrastruktur. Itu mencakup stadion dan lapangan latihan, tetapi juga area seperti scouting, akademi muda, data, dan AI.

Yang menarik dalam konteks ini adalah perusahaan-perusahaan mana saja yang menjadi tempat investasi dana investasi Jerman LEAD dan cabang olahraganya ADvantage, yang menuntaskan pengambilalihan itu. Amadora adalah klub sepakbola pertama dalam portofolionya. Sebab sejauh ini mereka terutama berinvestasi pada perusahaan sport-tech. Para penyandang dana di balik LEAD sendiri berasal dari lingkungan keluarga Dassler, yakni keluarga pendiri Adidas.

Satu alasan lagi mengapa proyek ini sebaiknya tidak diremehkan. Jelas, Benfica, Sporting, dan FC Porto, tiga besar sepakbola Portugal, kemungkinan besar juga tidak akan bisa dikejar klub ini secara olahraga, tetapi posisi-posisi di belakang mereka tidak terpaku permanen. Karena saat ini lima klub Portugal bisa tampil di level internasional, jelas ada ruang untuk sebuah klub investor yang punya ambisi.

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Apa yang akan dilakukan Thomas Müller dan Mats Hummels di Estrela Amadora?

Seberapa cepat underdog yang dikelola cerdas secara strategis bisa naik ke atas telah dibuktikan Como 1907 di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Ketika pada 2019 klub itu diambil alih oleh sebuah dana asal Inggris dengan uang dari Indonesia, Como bahkan masih bermain di divisi keempat. Setelah tiga kali promosi dan masuknya mantan pemain profesional Cesc Fabregas, yang kini juga menjadi pelatih Como yang diburu setengah Eropa, serta Thierry Henry, Como kini merayakan debutnya di Liga Champions melawan RB Leipzig.

Jika dibandingkan dengan Como, itu terasa seperti klub investor gaya lama; selebritas Hollywood sejauh ini belum menampakkan diri di klub minuman energi itu dan RB juga tidak dikenal sebagai daya tarik wisata. Dan sementara RB Leipzig pada dasarnya didirikan untuk mempromosikan sebuah produk, Como 1907 ingin membangun merek sendiri, lalu menjualnya. Sejauh ini dengan cukup sukses. Dan tentu saja, di RB juga bukan mantan bintang dunia sepakbola yang memegang kendali, apalagi memiliki saham di klub.

Di Amadora juga, Müller, Hummels, Sommer, dan Hernandez akan dilibatkan dalam operasional.

"Kami menginginkan keahlian di semua bidang. Yann bertanggung jawab untuk kiper, Mats untuk lini pertahanan, dan Thomas untuk lini serang. Mereka terutama membantu dalam penilaian pemain dan calon rekrutan," kata Mösmang kepada Bayerischen Rundfunk. Para investor itu akan mengatakan "apakah mereka mendukung atau menentang sebuah perekrutan. Tentu saja mereka juga membantu dalam hal jaringan dan pencitraan eksternal. Mereka juga ikut hadir dalam pembicaraan dengan pemain. Bagi mereka, ini adalah level pertama untuk benar-benar menguji diri di manajemen."

Hummels mengonfirmasi hal itu. Investasi ini merupakan langkah penting, "untuk mengetahui bagi saya pekerjaan mana di sepakbola yang akan menjadi yang tepat untuk saya di masa depan", katanya kepada Spiegel.

Dan di kalangan suporter pun tampaknya yang dijadikan panutan lebih ke Como daripada Leipzig. "Saya tidak akan bisa meyakinkan orang Portugal yang menjadi pendukung Sporting, Benfica, atau Porto. Tetapi saya yakin saya bisa meyakinkan banyak orang di luar Portugal untuk menjadi fans Estrela," kata Mösmang.

Apakah Estrela Amadora pernah memenangkan gelar?

Menjadi klub kedua yang paling disukai para suporter, itulah yang belakangan dikejar sejumlah klub. Sebab memang begitulah: publik menyukai kisah-kisah pendakian, dan itu bukan baru terjadi sejak ada media sosial, tetapi mekanisme jejaring sosial jelas memperkuat fenomena ini. Jika kini sebuah klub Portugal yang sebelumnya relatif tidak dikenal tiba-tiba membuat sensasi, demikian harapannya, maka peluang-peluang yang benar-benar baru akan terbuka. Ini adalah fenomena Bodö/Glimt.

Mirip seperti lawan pertama Bayern di Liga Champions musim ini, belum terlalu lama sejak Amadora mengalami masalah finansial. Pada 2010 tim itu bahkan sepenuhnya ditarik dari kompetisi, setelah merger dengan klub divisi tiga pada 2020, klub itu kembali memakai nama lamanya. Karena itu, klub tersebut belum pernah memenangi gelar resmi. Dan bahkan klub pendahulunya yang bernama sama dalam palmares-nya hanya memiliki satu gelar Piala Portugal pada 1989/990. Masih banyak ruang untuk berkembang.