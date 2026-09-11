Pada 25 Agustus 2026, kabar bahwa para mantan pemain profesional Bayern Munich, Thomas Muller, Mats Hummels, Yann Sommer, dan Lucas Hernandez, bersama grup investasi LEAD/ADvantage, telah mengambil alih 90 persen saham klub kasta tertinggi Portugal, Estrela Amadora, dengan nilai sekitar 40 juta euro, mengundang perhatian besar.

Mengingat nama-nama besar para investornya, sosok utama dalam kesepakatan ini sedikit tenggelam. Presiden klub baru sekaligus CEO Estrela Amadora adalah pria asal Munchen yang baru berusia 35 tahun, yang dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi salah satu sosok terpenting di balik layar Bayern Munich dan yang kepergiannya pada musim panas ini meninggalkan lubang yang sama besarnya di tim belakang tim seperti kepergian mantan team manager dan kepala strategi Kathleen Krüger, yang kini menjadi ketua dewan di Hamburger SV.

Wajah muda Johannes Mösmang, demikian nama CEO baru Estrela Amadora, mungkin terasa familiar bagi banyak penggemar sepakbola. Setiap kali Bayern merekrut pemain baru dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan rumah serta tempat kerja barunya, pada satu titik Mösmang hampir tak terelakkan selalu ikut terlihat di gambar.

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Apa yang dilakukan Johannes Mösmang di Bayern Munich?

Ia lama menjadi petugas integrasi, kemudian kepala pendamping pemain, dan pada akhirnya juga bekerja di bidang scouting. Di antara banyak tugasnya, ia menjemput pemain baru di bandara, menunjukkan semuanya kepada mereka, membantu urusan dengan pihak berwenang, menerjemahkan bila diperlukan, dan sekadar hadir untuk mereka. Dengan beberapa calon rekrutan yang kemudian benar-benar datang, Mösmang disebut sudah menjalin kontak lewat Instagram bahkan sebelum para petinggi Bayern secara resmi menghubungi mereka. Pendamping pemain sebagai pembuka jalan. Mösmang harus dibayangkan sebagai pendengar yang baik dan pembisik pemain yang ulung, yang sangat memahami cara kerja sepakbola modern.

Kini, mantan "serba bisa" di Bayern itu (Mösmang tentang Mösmang) menjadi ketua dewan sebuah klub divisi teratas di Portugal dan juga bernegosiasi dengan mantan bos-bosnya soal transfer pemain. Sebab pada akhir Juli, Lovro Zvoranek, yang pada musim-musim sebelumnya dipinjamkan Bayern ke Sturm Graz dan Grasshoppers Zurich, pindah ke Amadora dengan biaya transfer 1,5 juta euro. Saat itu, Mösmang dan kelompok investor memang belum resmi memegang kendali di pinggiran Lisboa tersebut karena pengambilalihan belum rampung, tetapi mereka disebut sudah setidaknya bertindak sebagai penasihat sejak awal Juli. Mereka juga disebut sudah terlibat dalam penjualan bek tengah Otavio ke Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer lima juta euro.

Apa hubungan Johannes Mösmang dengan legenda Bayern Claudio Pizarro?

Bahwa hubungan dengan pihak Munchen bisa tetap erat diisyaratkan Mösmang saat presentasinya di Amadora pada akhir Agustus. Hubungan dengan Bayern akan dilanjutkan, "seperti yang sudah terjadi dengan kedatangan Lovro Zvonarek", kata Mösmang saat itu.

Menariknya, seperti dicatat puas oleh para jurnalis Portugal, itu disampaikan dalam bahasa Portugis yang baik. Mösmang fasih berbicara lima bahasa, selain bahasa ibunya Jerman dan Spanyol, juga Inggris, Portugis, dan Prancis, ditambah sedikit bahasa Italia. Beruntunglah orang yang memiliki ayah asal Jerman dan ibu asal Peru, serta sempat tinggal selama tiga tahun di Sao Paulo, Brasil, saat muda, dan bermain sepakbola; di tim junior FC Sao Paulo, Mösmang bermain sebagai gelandang tengah dan bek kanan, antara lain bersama mantan bintang Tottenham, Lucas Moura. Mösmang tidak sampai menjadi pemain profesional, tetapi sepakbola tetap menjadi profesinya.

Setelah kembali ke Jerman dan lulus Abitur, Mösmang belajar hukum di Heidelberg, sembari bermain antara lain untuk klub kampung halaman Hansi Flick, FC Bammental. Ia bergabung ke Bayern lewat sebuah magang, yang saat itu dijembatani oleh mungkin orang Peru paling terkenal di Munchen: Claudio Pizarro, sahabat lama dan dekat keluarga Mösmang. Dunia sepakbola memang kecil.

Para investor Estrela Amadora dulu bermain di sebuah liga Kickbase

Salah satu tugas awal Mösmang di Bayern Munich dulu adalah membantu pemain Portugal Renato Sanches beradaptasi di Munchen. Mösmang menerjemahkan untuk Sanches, membantunya mengurus urusan administrasi, bermain Playstation dengannya, dan sebagainya. Sanches, yang - kebetulan memang ada - lahir di Amadora, pada akhirnya juga tidak mampu benar-benar menembus tim Bayern dalam dua kesempatan, dan gelandang yang dulu dianggap sebagai supertalenta serta calon peraih Ballon d'Or itu kini berusia 29 tahun dan setelah banyak pasang surut berstatus tanpa klub sejak musim panas ini.

Namun, Mösmang cepat menanjak kariernya di klub juara rekor tersebut. Maka, kuartet ternama yang kini mengambil alih Estrela Amadora itu tentu disatukan oleh fakta bahwa mereka semua saling mengenal dari Bayern Munich. Namun yang terutama menyatukan mereka adalah bahwa semuanya dekat dengan Mösmang. Di media sosial terdapat berbagai foto Mösmang bersama Muller, Hummels, dan Hernandez. Setidaknya sejak masa pandemi, mereka semua juga bermain dalam satu liga Kickbase bersama. Dalam sebuah podcast dari 2021, Mösmang menceritakan kepada para pembuat aplikasi fantasy football itu tentang perjalanan kariernya dan antusiasme Kickbase dari dirinya, Hummels, Muller, dan kawan-kawan. Kini, para sahabat Kickbase itu melangkah lebih jauh: dari fantasy football ke manajemen nyata.

Mengapa Liga Portugal begitu menarik bagi investor?

Tapi kenapa Portugal? Alasannya jelas: Liga Portugal, tentu terutama berkat klub-klub terkuatnya Benfica, Sporting, dan FC Porto, tidak terlalu jauh dari lima liga top Eropa. Level olahraganya sebanding dengan liga Belgia dan Belanda, dan jelas lebih baik daripada Bundesliga Austria. Dalam peringkat lima tahunan UEFA, liga ini saat ini menempati posisi keenam di belakang Ligue 1.

Selain itu, ada model bisnis klub-klub Portugal yang sangat menguntungkan bagi investor, yang sejak lama memahami diri mereka sebagai klub pembinaan dan penjualan. Struktur untuk scouting dan pengembangan pemain berada di level tinggi, ditambah pula kecakapan negosiasi tertentu dari para pelaku sepakbola Portugal. "Sepuluh klub tersukses di luar Benfica, Porto, dan Sporting, dalam sepuluh tahun bersama-sama menghasilkan neraca transfer positif lebih dari 700 juta euro. Ini bukan rahasia orang dalam, ini adalah model bisnis negara tersebut," kata Felix Krüger, yang dulu menjadi tangan kanan Max Eberl sebagai koordinator olahraga di RB Leipzig dan kini presiden klub divisi empat Portugal, Sintrense, baru-baru ini kepada Münchner Merkur.

Mösmang juga menjelaskan keunggulan liga Portugal. Menurutnya, ada "tidak ada pembatasan dalam merekrut pemain asing non-Uni Eropa. Artinya: saya bisa merekrut pemain dari wilayah mana pun di dunia". Dan tampaknya itulah rencananya: Amadora akan dijadikan batu loncatan bagi talenta dari negara-negara pengembangan sepakbola. Namun pada musim panas ini, yang datang terlebih dahulu adalah pemain dari Serbia (kapten baru Stefan Lekovic, 22, dari Red Star Belgrade), Spanyol (Joan Jordan, 32, dari Sevilla), Prancis (Lucas Mincarelli, 22, dari Montpellier), atau Jerman (selain Zvoranek yang sudah disebut, juga pemain pinjaman Stuttgart Jeremy Arvealo dan pemain Korea Selatan Si-Woo Yang dari Fortuna Düsseldorf II).

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Siapa yang berada di balik dana investasi yang dipakai Thomas Muller, Mats Hummels, dan kawan-kawan untuk membeli Estrela Amadora?

Awal musim mereka memuaskan, dalam empat pertandingan liga pertama belum ada kekalahan, dengan enam poin tim menempati posisi kesembilan. Para investor dari Jerman juga membawa sedikit peningkatan minat penonton: rata-rata 4.691 penonton hadir dalam dua laga kandang sejauh ini, sementara pada musim lalu rata-ratanya masih 3.353 penonton. Dibandingkan dengan Jerman, itu tentu terdengar nyaris lucu; di Bayern, kadang-kadang lebih banyak penonton tertarik pada sesi latihan terbuka, apalagi Estadio Jose Gomes juga hanya berkapasitas 9288 kursi. Namun di Portugal, hampir 5000 penonton sudah cukup untuk menempati peringkat kesembilan dalam jumlah penonton. Tetapi Mösmang melihat potensi yang jauh lebih besar. Dalam presentasinya, ia mengumumkan bahwa mereka ingin berinvestasi pada infrastruktur. Itu mencakup stadion dan lapangan latihan, tetapi juga area seperti scouting, akademi muda, data, dan AI.

Menarik dalam konteks ini adalah perusahaan-perusahaan lain yang juga menjadi tempat investasi dana Jerman LEAD dan divisi olahraganya ADvantage, yang menuntaskan pengambilalihan tersebut. Amadora adalah klub sepakbola pertama dalam portofolionya. Sebab sejauh ini mereka terutama berinvestasi pada perusahaan sport-tech. Para penyandang dana di balik LEAD, omong-omong, berasal dari lingkungan keluarga Dassler, yakni keluarga pendiri Adidas.

Itu menjadi alasan tambahan mengapa proyek ini sebaiknya tidak diremehkan. Jelas, Benfica, Sporting, dan FC Porto, tiga besar sepakbola Portugal, kemungkinan besar juga tidak akan bisa dikejar klub ini secara olahraga, tetapi posisi-posisi di belakang mereka tidaklah terkunci rapat. Karena saat ini lima klub Portugal bisa tampil di kompetisi internasional, jelas ada ruang bagi klub investor yang punya ambisi.

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Apa yang akan dilakukan Thomas Muller dan Mats Hummels di Estrela Amadora?

Seberapa cepat sebuah underdog yang dikelola cerdas secara strategis bisa naik, telah dibuktikan Como 1907 di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Ketika pada 2019 klub itu diambil alih oleh sebuah dana asal Inggris dengan uang dari Indonesia, Como bahkan bermain di divisi keempat. Setelah tiga kali promosi dan masuknya mantan pemain profesional Cesc Fabregas, yang kini juga menjadi pelatih Como yang diburu separuh Eropa, dan Thierry Henry, Como kini merayakan debutnya di Liga Champions melawan RB Leipzig.

Dibandingkan dengan Como, itu terlihat seperti klub investor gaya lama; selebritas Hollywood setidaknya belum terlihat di klub minuman energi itu dan RB juga jelas tidak dikenal sebagai daya tarik wisata. Dan sementara RB Leipzig pada dasarnya didirikan untuk mempromosikan sebuah produk, Como 1907 ingin menciptakan mereknya sendiri - dan menjualnya. Sejauh ini dengan cukup sukses. Dan tentu saja, di RB juga bukan mantan bintang dunia sepakbola yang memegang kendali, apalagi memiliki saham di klub.

Di Amadora juga, Muller, Hummels, Sommer, dan Hernandez akan dilibatkan dalam operasional.

"Kami ingin keahlian di semua bidang. Yann bertanggung jawab untuk para penjaga gawang, Mats untuk lini pertahanan, dan Thomas untuk lini serang. Mereka terutama membantu dalam penilaian pemain dan calon pemain baru," kata Mösmang kepada Bayerischen Rundfunk. Para investor itu disebut akan mengatakan "apakah mereka mendukung atau menentang sebuah perekrutan. Tentu saja mereka juga membantu dalam hal jaringan dan citra publik. Mereka juga ikut hadir dalam pembicaraan dengan pemain. Bagi mereka, ini adalah level pertama untuk benar-benar menguji diri di manajemen."

Hummels mengonfirmasi hal itu. Investasi tersebut merupakan langkah penting, "untuk mencari tahu bagi saya pekerjaan mana di sepakbola yang nantinya tepat untuk saya", katanya kepada Spiegel.

Dan di kalangan fans pun, tampaknya Como lebih menjadi panutan ketimbang Leipzig. "Saya tidak akan bisa meyakinkan orang Portugal yang merupakan pendukung Sporting, Benfica, atau Porto. Tetapi saya percaya bahwa saya bisa meyakinkan banyak orang di luar Portugal untuk menjadi fans Estrela," kata Mösmang.

Apakah Estrela Amadora pernah memenangkan gelar?

Menjadi klub kedua yang paling disukai para fans, itulah yang kini dikejar sejumlah klub. Sebab begitulah adanya: publik menyukai kisah-kisah pendakian, dan itu bukan baru terjadi sejak ada media sosial, tetapi mekanisme jejaring sosial tentu memperkuat fenomena ini. Jika sebuah klub Portugal yang sebelumnya cukup tidak dikenal tiba-tiba menggemparkan, demikian harapannya, maka kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali baru akan terbuka. Ini adalah fenomena Bodö/Glimt.

Mirip seperti lawan pertama Bayern di Liga Champions musim ini, belum terlalu lama sejak Amadora mengalami masalah keuangan. Pada 2010, tim itu bahkan sepenuhnya ditarik dari kompetisi, dan setelah merger dengan sebuah klub divisi tiga pada 2020, klub ini kembali memakai nama lamanya. Karena itu, klub tersebut belum pernah memenangi gelar resmi. Bahkan klub pendahulu dengan nama yang sama pun dalam palmares-nya hanya punya satu gelar Piala Portugal pada 1989/990. Masih banyak ruang untuk berkembang.