Dalam wawancaranya dengan Koora, Kluivert memprediksi pemenang El Clásico dan Liga Champions

Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona, memprediksi tim pemenang dalam laga El Clásico antara Barcelona dan Real Madrid, sekaligus memilih favoritnya untuk menjuarai Liga Champions musim ini.

Barcelona akan menjamu rivalnya Real Madrid pada Minggu mendatang di Stadion "Spotify Camp Nou" dalam laga puncak pekan ke-35 La Liga, dan tim Catalan tersebut tampaknya hampir memastikan gelar juara.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 88 poin dari 34 pertandingan, unggul 14 poin atas Real Madrid yang telah memainkan 33 pertandingan. Tim asuhan Hans Flick dapat memastikan gelar juara jika Real Madrid kalah hari ini melawan Espanyol, atau jika El Clásico berakhir imbang.

Meskipun Barcelona akan menjalani El Clásico tanpa bintang utamanya, Lamine Yamal, Kluivert mengatakan dalam wawancaranya dengan Koora bahwa tim Catalan itu akan memenangkan pertandingan tersebut.

Mantan bintang Belanda itu menambahkan bahwa "Barcelona akan dinobatkan sebagai juara La Liga musim ini meskipun tidak menang dalam El Clásico".

Kluivert bermain untuk Barcelona pada periode 1998 hingga 2004, dan tampil dalam 257 pertandingan di semua kompetisi, di mana ia berkontribusi dalam 184 gol (mencetak 122 dan memberikan 62 assist). Dalam El Clásico, ia bermain dalam 13 pertandingan, mencetak 3 gol, dan memberikan 4 assist.

Mengenai kegagalan Barcelona meraih gelar Liga Champions selama 11 tahun, meskipun mereka memenangkan La Liga lebih dari sekali dalam periode yang sama, Kluivert menekankan perkembangan performa raksasa-raksasa Eropa.

Dia menjelaskan, "Level tim-tim lain di Eropa juga tinggi. Barcelona memainkan sepak bola yang luar biasa, tetapi tim-tim Inggris berkembang, begitu pula Bayern Munich dan Paris Saint-Germain."

Dia menambahkan, "Di La Liga, Barcelona bermain melawan tim-tim yang sudah mereka kenal dengan baik, sementara di Liga Champions mereka menghadapi pemain dengan gaya dan kualitas yang berbeda, jadi ini adalah kompetisi yang benar-benar berbeda."

Mengenai tersingkirnya tim Catalan dari Liga Champions oleh rival Spanyol, Atletico Madrid, ia berkata, "Kedua tim sangat berimbang dan saling mengenal. Atletico Madrid menang 4-0 di Madrid, sementara Barcelona menang 3-0 di kandang. Ini hal yang aneh, tapi begitulah sepak bola, itulah keindahan sepak bola."

Gelar baru untuk Paris Saint-Germain

Mengenai prediksinya untuk juara Liga Champions, Kluivert, yang pernah mengangkat trofi "bertelinga dua" bersama Ajax pada musim 1994-1995, mengatakan, "Paris Saint-Germain menampilkan performa luar biasa musim lalu dan berhasil meraih gelar juara. Pada musim ini, mereka menjadi salah satu kandidat bersama Bayern Munich."

Mantan direktur olahraga tim Prancis itu menambahkan, "Pemenang dari laga antara PSG dan Bayern akan menjuarai Liga Champions, dan menurut saya, Paris akan meraih gelar itu untuk kedua kalinya berturut-turut."

Paris Saint-Germain meraih kemenangan dramatis atas Bayern Munich dengan skor 5-4 dalam pertandingan epik di Stadion "Parc des Princes" pada Selasa lalu dalam leg pertama semifinal turnamen ini, dan kedua tim dijadwalkan bertemu kembali di Jerman pada Rabu mendatang.

Pemenang dari pertandingan ini akan bertanding di final melawan pemenang dari pertandingan semifinal lainnya antara Atlético Madrid dan Arsenal. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada Rabu lalu di ibu kota Spanyol, dan akan bertanding leg kedua di ibu kota Inggris pada Selasa.

