Dalam wawancara yang kontroversial, Joey Veerman benar-benar sudah muak dengan pelatih nasional Ronald Koeman: ‘Dia sebaiknya…’

Segera setelah pertandingan PSV - FC Twente (5-1), Joey Veerman melontarkan kritik pedas kepada Ronald Koeman di hadapan kamera ESPN. Pelatih tim nasional Belanda itu tidak memasukkan gelandang PSV tersebut ke dalam ‘daftar awal 55 pemain’ Oranje untuk Piala Dunia 2026.

“Ya, saya rasa saya satu-satunya di Belanda yang sudah menduganya,” kata Veerman sambil menghela napas. “Lihat, kalau kamu terus-terusan mengadakan konferensi pers seperti itu, di mana kamu bilang karakter saya tidak baik, pada akhirnya saya juga sudah bosan.”

“Saya benar-benar sudah bosan. Dia sebaiknya…”, lalu Veerman dengan bijak tidak menyelesaikan kalimatnya. “Tentu saja itu pilihan dia sendiri siapa yang dipanggil, tapi katakan saja: saya membuat pilihan lain. Jangan pakai alasan karakternya tidak baik, karena saya sama sekali tidak melakukan kesalahan apa pun selama Euro dan setelah itu saya tidak dipanggil selama dua tahun.”

“Saya mulai sedikit kesal dengan semua konferensi pers ini setiap kali,” kata Veerman, yang kemudian menyatakan tidak lagi bersedia berbicara dengan pelatih nasional. “Tidak, dia tidak perlu menelepon saya lagi.”

“Saya juga tidak tahu dari mana asalnya. Di klub kami, semua orang juga terus bertanya-tanya. Fisioterapis yang juga berada di timnas Belanda, Jerdy Schouten… Apakah ada sesuatu yang terjadi. Tidak, saya benar-benar tidak tahu. Jika ada sesuatu yang terjadi, saya pasti akan mengatakannya. Tapi saya benar-benar tidak tahu.”

“Jika dia tidak ingin memanggil saya berdasarkan kualitas saya, itu tidak masalah. Itu sama sekali tidak berpengaruh. Tapi jangan bilang: itu karena karakternya. Piala Dunia juga sama sekali bukan tentang saya: Anda dipanggil atau tidak.”

“Saya tidak dipanggil,” lanjut Veerman. “Tentu saja, setiap orang pergi ke sana atas kemauannya sendiri, dengan niat terbaik untuk negaranya. Saya juga ingin begitu, tapi hal itu tidak akan terjadi di bawah pelatih tim nasional ini. Tapi tidak apa-apa. Tentu saja saya akan menonton, saya memang punya hubungan yang baik dengan para pemain itu. Saya pasti akan mendukung mereka.”