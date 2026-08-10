Klub Turki, Trabzonspor, secara resmi mengumumkan rampungnya kesepakatan penjualan kontrak pemainnya, Salih Malkoçoğlu, ke klub Uni Emirat Arab, Al Jazira, dalam sebuah langkah yang datang beberapa jam sebelum pertandingan yang dinanti antara tim Uni Emirat Arab tersebut dengan lawannya, Al Ittihad Arab Saudi, dalam babak play-off menuju fase liga Liga Champions Elite Asia.

Klub Turki itu menegaskan dalam sebuah pernyataan singkat yang dirilis melalui platform resminya, bahwa seluruh prosedur terkait kepindahan pemain telah rampung, dan semua dokumen resmi telah ditandatangani, tanpa mengungkap detail finansial kesepakatan maupun durasi kontrak baru tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana manajemen Al Jazira untuk menata ulang skuad dan memperkuat daftar pemainnya dengan elemen-elemen baru yang mampu membuat perbedaan, sebagai persiapan menghadapi musim baru, yang selama musim itu klub berambisi bersaing di berbagai lini, baik di level domestik maupun benua.

Al Jazira bersiap menjalani salah satu pertandingan terpentingnya musim ini, ketika menjamu Al Ittihad Arab Saudi, besok Selasa, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Abu Dhabi, dalam sebuah laga yang tak menerima hasil imbang, karena pemenangnya akan langsung lolos ke fase liga turnamen Elite Asia.

Tim Uni Emirat Arab memasuki laga di tengah suasana penuh optimisme, terdorong oleh faktor tuan rumah dan dukungan suporter, serta keinginan besar untuk memanfaatkan dukungan penonton yang dinantikan guna memastikan tiket lolos dan melanjutkan perjalanan di level benua, sementara Al Ittihad, yang dijuluki "Al Ameed", berupaya melewati rintangan babak play-off dan menegaskan kehadirannya di fase grup serta melanjutkan persaingan memperebutkan gelar benua.

Pertandingan ini diperkirakan akan menyuguhkan persaingan taktik yang sengit antara kedua tim, mengingat masing-masing memiliki elemen-elemen istimewa yang mampu menentukan keunggulan, di tengah antusiasme luas para suporter menantikan laga penentuan ini.