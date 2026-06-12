Dalam video... Zubair Bey: Timnas Irak lebih baik dari Norwegia... tanyakan saja pada Maroko!

Zoubir Bey, legenda sepak bola Tunisia, memicu kontroversi setelah menegaskan bahwa tim nasional Irak saat ini lebih baik daripada Norwegia, meskipun tim Norwegia memiliki banyak bintang internasional, seperti Erling Haaland, penyerang Manchester City.

Timnas Irak dan Norwegia akan bertanding pada Rabu dini hari mendatang, dalam putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di Grup 9 yang juga dihuni oleh timnas Prancis dan Senegal.

Zubair Bay mengatakan dalam wawancara dengan saluran "Abu Dhabi Sports": "Timnas Irak menunjukkan performa yang sangat mengesankan saat menghadapi timnas Spanyol, yang diunggulkan untuk memenangkan Piala Dunia."

Dia menambahkan: "Memang benar bahwa pertandingan itu bersifat persahabatan, dan ada banyak pergantian pemain, tetapi Irak memiliki semangat, serta kekuatan utamanya terletak pada aspek pertarungan, organisasi, dan pertahanan, selain kualitas yang dimiliki oleh beberapa pemain baru."

Dia melanjutkan: "Berdasarkan apa yang kami lihat sejauh ini, Irak lebih baik daripada Norwegia. Memang benar Norwegia memiliki Haaland, tetapi apa yang saya lihat dalam pertandingannya melawan Maroko membuat kami yakin bahwa tim nasional Irak mampu mengalahkannya."

Timnas Maroko sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Norwegia dalam laga persahabatan terakhir mereka pada Minggu lalu, sebagai persiapan untuk Piala Dunia.

Dia melanjutkan: "Setelah itu, segalanya akan lebih sulit, dan tim nasional Irak harus mencari satu poin dari dua pertandingan melawan Senegal dan Prancis, agar bisa mengumpulkan 4 poin yang menjamin lolos sebagai salah satu tim terbaik yang menempati posisi ketiga."

Dia menyimpulkan: "Saya melihat ada perkembangan yang jelas dalam tim Irak, mereka unggul dalam aspek pertarungan, dibekali semangat tim, serta memiliki pelatih yang berpengalaman, dan hasil yang mereka raih selama periode terakhir melebihi kemampuan mereka."