Wasit asal Amerika Serikat keturunan Maroko, Ismail Al-Fath, menjadi sorotan setelah pertandingan yang dipimpinnya antara tim nasional Inggris dan Argentina di Piala Dunia 2026 berakhir, karena ia melakukan tindakan yang tidak biasa.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, Rabu, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal.

Setelah meniup peluit tanda akhir pertandingan, wasit asal Amerika Serikat itu terlihat bersujud di tanah, sebelum berjabat tangan dengan asistennya dan para pemain kedua tim, dalam sebuah adegan yang tidak biasa bagi wasit pertandingan sepak bola.

Al-Fath menjadi sorotan media Inggris sebelum pertandingan, di mana ia dituduh sebagai wasit favorit bintang Argentina Lionel Messi, di tengah tuduhan bahwa timnas Argentina mendapat bantuan dari wasit.

Al-Fath pun mendapat kritik yang lebih tajam setelah babak pertama berakhir, karena tidak mengeluarkan kartu kuning, meskipun terjadi beberapa pelanggaran keras yang dilakukan terutama oleh para pemain timnas Argentina.

Perlu dicatat bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan keempat yang dipimpin oleh Ismail Al-Fath sebagai wasit di Piala Dunia edisi ini, setelah pertandingan Belanda melawan Jepang, Spanyol melawan Uruguay di babak penyisihan grup, serta pertandingan Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar.