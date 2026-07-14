Dalam video... Wasit dari Spanyol dan Prancis menghentikan pertandingan karena alasan yang aneh!

Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, yang memimpin pertandingan antara Spanyol dan Prancis di Piala Dunia, menghentikan pertandingan selama hampir satu menit penuh karena alasan yang aneh.

Timnas Spanyol berhadapan dengan Prancis, hari Selasa ini, di Stadion Dallas, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit kesepuluh pertandingan, tim Spanyol mendapat tendangan bebas di tepi kotak penalti Prancis, dan trio Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, serta Alex Baena bersiap untuk mengeksekusinya.

Saat ketiganya bersiap menendang, wasit asal El Salvador, Ivan Barton, menghentikan pertandingan selama sekitar satu menit, lalu keluar lapangan untuk mengambil botol semprotan penghilang jejak, yang biasa digunakan wasit dalam pertandingan.

Barton kembali sambil tersenyum kepada para pemain timnas Spanyol yang bertanya-tanya tentang alasan kepergiannya yang mendadak, dan mereka terkejut melihatnya menggunakan kaleng semprotan yang menguap untuk menandai titik di depan bola.

Perlu dicatat bahwa ini adalah pertandingan keempat yang dipimpin Barton di Piala Dunia edisi ini, setelah dua pertandingan Paraguay melawan Turki dan Jepang melawan Swedia di babak penyisihan grup, serta pertandingan Kolombia melawan Swiss di babak 16 besar.