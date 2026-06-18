Dalam video... Undang-undang baru yang merusak kesepakatan klub-klub Liga Saudi

Liga Roshen Saudi kembali menghadapi krisis baru menjelang dimulainya bursa transfer musim panas mendatang, akibat peraturan baru yang digambarkan sebagai “aneh”, yang ditetapkan oleh Asosiasi Liga.

Komite Rekrutmen di Asosiasi Liga Saudi telah memberitahukan kepada setiap klub mengenai anggaran khusus yang dapat mereka gunakan untuk melakukan kontrak pemain pada bursa transfer musim panas mendatang, sejak bulan Mei lalu.

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Humaidi mengungkap, melalui program “Nadina” di saluran “MBC 1”, tentang peraturan baru yang ditetapkan oleh Asosiasi Liga Roshen, terkait cara klub-klub memanfaatkan anggaran yang telah diumumkan tersebut.

Al-Hamidi mengatakan: “Komite Rekrutmen telah menyetujui anggaran klub-klub sesuai dengan kriteria yang telah diumumkan sebelumnya pada awal bulan Mei lalu, dan ini merupakan langkah positif.”

Namun ia menambahkan: “Namun yang mengejutkan, ada beberapa klub yang tidak dapat merealisasikan kontrak mereka, karena Komite Rekrutmen melakukan penilaian independen terhadap nilai finansial para pemain baru, dan menerapkan penilaian ini secara wajib kepada klub-klub, padahal sebelumnya bersifat opsional.”

Dia menambahkan: “Beberapa klub mulai menghubungi pengurus Asosiasi secara serius, guna menggelar rapat umum untuk membahas masalah ini, karena menurut pandangan beberapa klub, hal ini melanggar keadilan yang seharusnya, dan dianggap sebagai campur tangan langsung dalam inti pekerjaan manajemen klub.”

Ia pun bertanya: “Apakah manajemen klub tidak kompeten dalam mengelola sumber dayanya? Jika jawabannya ya, mengapa mereka dipilih dan direkomendasikan? Bagaimana dengan posisi klub swasta yang dimiliki perusahaan, serta klub-klub di bawah Kementerian Olahraga?”

Dia menambahkan: “Mengapa kita bersikeras menciptakan sistem baru untuk mengelola sepak bola? Apakah pihak yang bertanggung jawab menilai para pemain itu kompeten? Apakah mereka akan menerima campur tangan semacam ini di klub-klub Eropa tempat mereka pernah bekerja?”

Perlu dicatat bahwa beberapa laporan menyebutkan adanya niat untuk mengurangi pengeluaran oleh pejabat Liga Saudi, dengan merekrut talenta muda, tanpa harus membayar gaji yang fantastis untuk menarik bintang-bintang sepak bola dunia.



