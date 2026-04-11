Dalam video... Tentara Kerajaan mematahkan perlawanan Nahda Berkane

Tim Kerajaan melangkah ke final Liga Champions Afrika setelah menang 2-0 atas tim tamu Renaissance Berkane pada leg pertama semifinal, Sabtu malam.

Babak pertama antara Tentara Kerajaan dan Nahda Berkane berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-58, Tentara Kerajaan mencetak gol pertamanya melalui Ahmed Hamoudan.

Melalui tendangan keras, Khalid Ait Orkhan mencetak gol kedua bagi tim militer pada menit ke-80.

Para pemain Nahda Berkan gagal membalikkan keadaan, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Tim Militer.

Pertemuan antara Tentara Kerajaan dan Nahda Berkan akan berlanjut pada Sabtu mendatang, dalam leg kedua semifinal.

Moussa Wahbi mengejutkan duo Maroko