Dalam video... Suporter Maroko meniru tradisi Meksiko yang "mengganggu" bersama para pemain timnas Prancis

Saat Kylian Mbappé dan rekan-rekannya bersiap untuk tidur menjelang pertandingan terpenting mereka di Piala Dunia, para pendukung Maroko justru bersiap untuk membangunkan mereka. Sebuah tradisi Meksiko yang berlanjut dari babak 32 besar hingga perempat final, dan kali ini dipelopori oleh “Singa Atlas” yang memutuskan untuk memulai pertarungan melawan Prancis 12 jam penuh sebelum peluit kick-off dibunyikan.

Malam terakhir tim “Les Bleus” di tempat penginapan mereka berubah menjadi mimpi buruk yang riuh. Saat pukul 10.30 malam waktu setempat, kerumunan pendukung “Singa Atlas” mulai berkumpul di jalan-jalan sekitar hotel rombongan Prancis, dan tak butuh waktu lama hingga kawasan tersebut berubah menjadi arena karnaval yang meriah.

Suara drum dan terompet “vuvuzela” bergema tanpa henti, sementara kembang api menerangi langit Boston dalam pertunjukan berturut-turut, sebagai upaya terencana untuk menghalangi Kylian Mbappé dan rekan-rekannya menikmati momen ketenangan sebelum pertandingan penentu tersebut. Ratusan pendukung Maroko berkumpul sambil meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat, dalam upaya memprovokasi para pemain dan memaksa mereka muncul dari jendela kamar mereka.

Jaringan televisi Prancis “RMC” menegaskan bahwa keributan yang luar biasa itu terdengar jelas di dalam kamar para pemain, dan menyebabkan gangguan besar bagi penghuni gedung-gedung di sekitar hotel.

Perlu dicatat bahwa “strategi perayaan yang mengganggu” ini telah menjadi ciri khas Meksiko di Piala Dunia 2026, setelah suporter Meksiko berhasil menerapkannya untuk mengacaukan tim nasional Ekuador sebelum tersingkir di babak 32 besar, dan mengulanginya lagi di babak perempat final melawan Inggris.

Malam ini, para pendukung Maroko memutuskan untuk menggunakan taktik psikologis yang sama, dengan harapan kebisingan tersebut dapat membantu mengalahkan mantan juara dunia tersebut.