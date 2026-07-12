Dalam video... Shubair mengungkap rahasia bagaimana ia berhasil menahan tendangan penalti Messi

Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, mengungkap rahasia bagaimana ia berhasil menahan tendangan penalti Lionel Messi dalam laga melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan tim Mesir 2-3.

Dalam wawancara di saluran MBC Masr, Shubair mengatakan bahwa ia secara khusus mempelajari gaya Messi dalam mengeksekusi tendangan penalti.

Ia menyoroti bahwa bintang Argentina itu biasanya masuk ke kotak penalti dengan tenang dan menunggu gerakan kiper lawan, sebelum mengarahkan bola ke sudut yang berlawanan.

Ia menambahkan, “Messi melakukan hal itu saat gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Austria, yang membuatnya mengubah gayanya saat melawan Mesir, tetapi saya tetap diam di tempat hingga detik terakhir.”

Ia juga menyoroti bahwa keberuntungan memainkan peran krusial, dengan mengutip pengalamannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana ia berhasil menahan tendangan penalti melawan Iran, sementara tidak mampu menahan tendangan penalti tim Australia, yang gagal mencetak dua tendangan di luar gawang.

Mustafa Shubair menegaskan bahwa menghadapi tendangan penalti sangat bergantung pada “keberuntungan” di atas segalanya, di samping analisis cermat terhadap gaya penyerang dan cara dia berdiri sebelum menendang.