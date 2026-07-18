Dalam video... Shubair: Lagaa dan Motsepe Mendukung Penambahan Jumlah Klub di Kompetisi-kompetisi Afrika

Jurnalis dan mantan penjaga gawang timnas Mesir, Ahmed Shubair, mengatakan hari Sabtu ini bahwa usulan yang diajukan oleh Ketua Federasi Sepak Bola Mesir sekaligus anggota Dewan Eksekutif CAF, Hani Abu Rida, mengenai penambahan jumlah klub yang berpartisipasi dalam kompetisi di benua Afrika, mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka di dalam CAF.

Shubair mengatakan, melalui programnya di saluran televisi Mesir “Al-Nahar”, bahwa semula dijadwalkan akan diadakan rapat Dewan Eksekutif CAF pada hari Jumat kemarin untuk membahas usulan tersebut, namun kendala logistik menghalangi hal itu.

Mantan kiper Al-Ahly itu menambahkan: “Meskipun rapat tidak terlaksana, sebagian besar pendapat di dalam CAF mendukung usulan tersebut, dan mendapat dukungan dari Motsepe (Ketua CAF) serta Fawzi Lakjaâ (Wakil Ketua CAF dan Ketua Federasi Sepak Bola Maroko). Usulan penambahan jumlah klub diperkirakan akan disetujui dalam beberapa hari ke depan, baik melalui rapat baru maupun tanpa rapat.”

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Usulan tersebut mencakup pemberian satu kursi tambahan kepada beberapa federasi (termasuk Mesir) di setiap turnamen, sehingga jumlah klub peserta dari beberapa negara (sesuai peringkat) menjadi tiga klub, baik di Liga Champions Afrika maupun Piala Konfederasi, dengan ketentuan bahwa klub ketiga akan mulai berpartisipasi sejak babak kualifikasi.

Shubair menegaskan bahwa hal ini masih “sangat dibahas” di dalam CAF, dan diharapkan akan diputuskan dalam waktu dekat sebelum pengumuman jadwal kompetisi Afrika untuk musim baru.



