Dalam video... Seorang suporter Saudi mengumumkan keputusannya untuk pindah dukungan dari Al-Hilal ke Al-Nassr!

Seorang pendukung Al-Hilal membuat kejutan besar, setelah memutuskan untuk berpindah kesetiaan dan mendukung tetangga sekaligus rival abadi mereka, Al-Nassr, dalam waktu dekat.

Al-Hilal dan Al-Nassr dianggap sebagai rival tradisional terkemuka di Liga Pro Saudi, dan keduanya bersaing memperebutkan gelar juara musim ini, di mana "Al-Alamy" memimpin klasemen dengan 70 poin, unggul 5 poin dari "Al-Za'im" yang berada di posisi kedua.

Seorang pendukung Al-Hilal bernama Saad menelepon stasiun radio "UFM" Saudi, di mana ia mengumumkan perubahan kesetiaannya dalam sepak bola, dan akan menjadi pendukung Al-Nassr pada periode mendatang.

Penggemar tersebut berkata: "Ada hal yang membuat saya kesal terkait tiket. Memang benar saya mendukung Al-Hilal, tetapi semua orang mendukung Al-Nassr, mulai dari para penggemar, hingga para pejabat klub, bahkan harga tiket pertandingan mereka diturunkan menjadi 10 riyal."

Dia menambahkan: "Sebaliknya di Al-Hilal, tidak ada yang melakukan hal yang sama; penggemar harus membayar 70 riyal penuh untuk menonton pertandingan berikutnya, dan ini membuat saya frustrasi."

Dia menambahkan: "Saya adalah penggemar Al-Hilal, dan saya berharap bisa menonton setiap pertandingan, tetapi saya tidak bisa membayar 70 riyal untuk setiap pertandingan karena saya masih mahasiswa, jadi saya berharap kita bisa seperti Al-Nassr."

Dia melanjutkan: "Apa yang dilakukan Al-Nassr membangun basis penggemar baru bagi mereka, baik karena Cristiano Ronaldo maupun yang lain, dan jujur saja, kesetiaan saya kepada Al-Hilal berkurang, dan kini bertambah kepada Al-Nassr, dan saya akan hadir di pertandingan-pertandingan tim berikutnya."

Dia menyimpulkan: "Kesetiaan saya kepada Al-Nassr semakin kuat karena mereka menghargai para penggemarnya, dan penggemar mereka tidak ada duanya. Selain itu, Al-Hilal juga mengecewakan saya di Liga Champions Asia (musim lalu). Saya datang dari Riyadh ke Jeddah untuk mendukung mereka, tetapi mereka tidak berhasil memenangkannya."