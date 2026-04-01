Dalam video... Seorang suporter menerobos konferensi pers pelatih Argentina dan mengejutkannya dengan pesan peringatan

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, terkejut ketika seorang suporter menerobos masuk ke ruang konferensi pers yang digelar setelah kemenangan tim Tango dalam laga persahabatan melawan Zambia, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan dengan skor 5-0 atas tim tamu Zambia dalam pertandingan yang digelar di ibu kota Argentina, Buenos Aires, pada dini hari Rabu ini, beberapa hari setelah kemenangan lainnya atas Mauritania.

Pertandingan melawan Zambia ini kemungkinan besar menjadi pertandingan terakhir Messi di tanah Argentina, sebelum ia berpartisipasi di Piala Dunia dan kemudian pensiun dari tim nasional, menurut berbagai laporan media, serta petunjuk yang diberikan Leo sendiri dalam lebih dari satu wawancara sebelumnya.

Selama konferensi pers setelah pertandingan, tanpa peringatan sebelumnya, seorang penggemar naik ke panggung dan mendekati mikrofon, yang mengejutkan pelatih dan para jurnalis.

Scaloni menghentikan pembicaraannya sementara penggemar tersebut mencoba berbicara melalui mikrofon, sebelum petugas keamanan segera campur tangan dan mengeluarkannya dari ruangan.

Penggemar tersebut menyampaikan pesan kepada Scaloni, yang berbunyi, "Saya ingin kalian bersiap-siap, karena Prancis adalah tim yang sangat kuat, lebih baik dari Brasil dan Spanyol, dengan segala hormat."

Dia menambahkan, "Kylian Mbappé adalah pemain sepak bola terbaik di dunia, bersama dengan Messi dan Debo Martínez."

Setelah insiden tersebut, Scaloni mengomentari apa yang terjadi, mengakui bahwa pada awalnya ia mengira hal itu mungkin telah direncanakan sebelumnya. Ia berkata, "Saya pikir itu sesuatu yang sudah dipersiapkan."

Argentina akan berpartisipasi dalam Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di Grup 10 bersama timnas Aljazair, Yordania, dan Austria.