Dalam video... Seorang pendukung Manchester City memprovokasi Arsenal

Manchester City mengalahkan tuan rumah Chelsea dengan skor 3-0 pada pekan ke-32 Liga Premier.
Pada menit ke-69 pertandingan, seorang suporter Man City melakukan aksi lucu untuk memprovokasi Arsenal, menjelang pertemuan kedua tim di pekan berikutnya.
Setelah City unggul 3-0, suporter The Sky Blues itu membawa botol bertuliskan logo Arsenal, dan berpura-pura meminumnya dengan cara yang lucu.
Beberapa orang menafsirkan tindakan suporter tersebut sebagai upaya lucu untuk memprovokasi Arsenal, yang akan bertandang ke Stadion Etihad pada Minggu mendatang, dalam pekan ke-33 Liga Premier.
Arsenal memimpin klasemen Liga Premier dengan 70 poin, unggul 6 poin dari City, yang masih memiliki pertandingan tunda melawan Crystal Palace.
