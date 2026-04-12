Dalam video... Seorang pendukung Manchester City memprovokasi Arsenal

Manchester City mengalahkan tuan rumah Chelsea dengan skor 3-0 pada pekan ke-32 Liga Premier.

Pada menit ke-69 pertandingan, seorang suporter Man City melakukan aksi lucu untuk memprovokasi Arsenal, menjelang pertemuan kedua tim di pekan berikutnya.

Setelah City unggul 3-0, suporter The Sky Blues itu membawa botol bertuliskan logo Arsenal, dan berpura-pura meminumnya dengan cara yang lucu.

Beberapa orang menafsirkan tindakan suporter tersebut sebagai upaya lucu untuk memprovokasi Arsenal, yang akan bertandang ke Stadion Etihad pada Minggu mendatang, dalam pekan ke-33 Liga Premier.

Arsenal memimpin klasemen Liga Premier dengan 70 poin, unggul 6 poin dari City, yang masih memiliki pertandingan tunda melawan Crystal Palace.

